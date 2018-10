Meghan Markle enceinte : Radieuse au bras du prince Harry, baby bump peu visible

Ils ont bien calculé leur coup... Après avoir assisté au mariage de la princesse Eugenie, Meghan Markle et le prince Harry ont pris la direction de l'Australie pour une tournée officielle pile au moment où le palais de Kensington annonçait la grossesse de la duchesse de Sussex. Une manière d'échapper à la folie médiatique qui allait s'emparer du Royaume-Uni.

Arrivés en Australie le 15 octobre, Meghan Markle (37 ans) et le prince Harry (34 ans) ont déjà multiplié les sorties. Le 16, le couple s'est ainsi rendu au zoo de Taronga pour l'ouverture du Taronga Institute of Science and Learning. Un moment très agréable au cours duquel les époux ont rencontré des enfants et ont pu approcher des koalas et des lynx.

Ils ont ensuite été vus main dans la main au mythique opéra de Sydney pour assister à une répétition de la troupe Bangarra Dance Theatre, avant d'aller à la rencontre des habitants et de discuter notamment avec Daphne Dunne, une vétérante. Ils étaient d'ailleurs nombreux à acclamer le duc et la duchesse alors que le pays est de longue date divisé sur son appartenance au Commonwealth, dirigé par la reine Elizabeth II. Meghan Markle, particulièrement rayonnante, avait opté pour une chic robe blanche sans manches de la créatrice australienne Karen Gee, qui coûte environ 1 100 euros. Alors que bébé est prévu pour le printemps, son baby bump, qu'elle essaye de cacher depuis des semaines, restait très difficile à apercevoir...

Peu après, Meghan Markle et le prince Harry sont allés à la rencontre de Peter Cosgrove, le gouverneur général d'Australie, et de sa femme Lynne Cosgrove à la Admiralty House. À cette occasion, les futurs parents ont déjà reçu des cadeaux pour le bébé ! Ils sont notamment repartis avec une mini paire de chaussures Ugg et... une peluche kangourou. Des cadeaux qui ont donné la banane aux amoureux. "Notre premier cadeau pour le bébé !", s'est exclamée la duchesse selon le Mail Online. La rencontre était suivie d'une réception au cours de laquelle Meghan avait troqué sa robe contre une tenue kaki plus simple signée Brandon Maxwell.

Le prince Harry, qui a remercié l'Australie pour l'organisation cette année sur son territoire des Invictus Game, et Meghan Markle sont en voyage pour seize jours. Ils devraient aussi se rendre en Nouvelle-Zélande, à Tonga et aux Fidji.