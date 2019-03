Meghan Markle enceinte : rare réaction du palais sur les rumeurs autour du bébé

Rares sont les fois où le palais de Kensington dément des rumeurs sur la famille royale. Ce 2 mars 2019, The Sun a rapporté la réponse officielle du palais quant aux rumeurs sur l'éducation que Meghan Markle et le prince Harry compteraient donner à leur enfant.

Il y a quelques jours, une source du magazine Vanity Fair affirmait avoir assisté à la luxueuse baby shower de la duchesse de Sussex organisée à New York en février. La future maman de 37 ans aurait alors confié vouloir élever son premier enfant sans stéréotype de genre : "Cette histoire est complètement fausse", a finalement commenté le palais dans un communiqué.

Ce nouveau témoignage était pourtant en accord avec les premiers détails révélés sur la future nurserie aménagée au Frogmore Cottage, la nouvelle demeure du couple royal à Windsor. Aidée de la styliste Vicky Charles pour la décoration, l'Américaine aurait choisi d'utiliser des peintures vegan et des tons neutres comme le gris et le blanc. Peut-être ce choix est-il simplement dû au fait que le prince Harry et son épouse attendraient la naissance en avril prochain pour découvrir le sexe de leur premier enfant.