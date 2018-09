Meghan Markle et Harry à Amsterdam : Soirées "alcoolisées" en bonne compagnie

Fringants et sportifs lundi 24 septembre 2018 pour un événement du programme Coach Core, le prince Harry et Meghan Markle ne laissaient rien paraître du week-end d'excès dont ils étaient rentrés la veille. Après que l'Evening Standard a révélé leur escapade secrète à Amsterdam, à l'occasion de l'inauguration dans la cité batave d'un nouvel établissement de l'enseigne de clubs privés Soho House, le Daily Mail donne quelques détails croustillants sur les festivités organisées par Nick Jones, le patron du groupe, passé maître dans ce genre de folies VIP.

Le duc et la duchesse de Sussex ont une histoire spéciale avec Soho House : c'est en effet dans le club de Londres que Meghan a eu en 2016 son premier rendez-vous avec Harry – leur fameux blind date arrangé par Violet von Westenholz –, elle qui était déjà membre de l'enseigne depuis 2014, époque où elle avait commencé à fréquenter le site de Toronto (où elle tournait la série Suits) pour lequel travaillait son très proche ami Markus Anderson.

La soirée avançant...

Pour le Daily Mail, la journaliste Alison Boshoff relate quelques bribes de ce qu'il s'est passé à Amsterdam, tenant ces indiscrétions d'un des invités et publiant quelques images (où le couple princier n'apparaît pas) chipées sur le compte Instagram de l'animateur Richard Bacon. "On a la sensation qu'une 'nouvelle cour' se forme autour [d'Harry et Meghan], un groupe essentiellement composé d'amis de Meghan, à l'instar de l'acteur oscarisé Eddie Redmayne", observe l'informateur en question, comme en écho aux récentes vacances des Sussex chez le couple Clooney. On savait déjà que, outre le héros de Danish Girl et des Animaux fantastiques, le joyeux rassemblement comptait également dans ses rangs Stanley Tucci, Jenna Coleman (qui fut concernée par le passé par des rumeurs de flirt avec Harry) ou encore le rappeur Tinie Tempah ; on apprend à présent que d'autres acteurs étaient présents, à l'image de Jamie Dornan venu avec sa femme Amelia, Douglas Booth (Noé, The Riot Club) et sa compagne Bel Powley, la Canadienne Sarah Gadon, ou encore la socialite Jemima Goldsmith.

"Le vendredi, décrit le témoin, c'était plutôt une soirée à la coule et Harry et Meghan se mêlaient au reste des invités. Elle avait déjà assisté à l'inauguration du Soho House d'Istanbul en 2015 et c'était une invitation vraiment du même genre, du coup elle connaissait beaucoup de monde. Elle a parlé avec tout le monde et Harry ne la lâchait pas d'une semelle. Ils semblaient éperdument amoureux. Ils sont restés côte à côte toute la nuit et étaient installés à la table principale, avec Nick Jones. La soirée avançant, je crois que pas mal de gens ont pris de l'assurance et sont venus lui parler. Elle a fait sensation. Il y avait beaucoup d'alcool – c'était une soirée digne de ce nom."

Alison Boshoff en veut pour preuve une publication sur Instagram de l'animateur radio et fêtard invétéré Nick Grimshaw, qui a immortalisé le styliste Henry Holland en train d'essayer de boire son cocktail via ce qu'il croyait être une paille... et qui était en réalité la queue d'un piment rouge. Ambiance, ambiance ! La soirée du vendredi s'est finie vers 5h du matin pour les plus chauds, mais Harry et Meghan étaient partis se coucher "bien avant".

Meghan et son verre de vin, Harry et ses cocktails à la vodka

De même qu'ils n'avaient pas pris part dans la journée de vendredi, jour de leur arrivée, à une visite guidée du sulfureux quartier rouge d'Amsterdam ni à la séance de spa proposée au sein du Soho House Amsterdam, le duc et la duchesse de Sussex ne se sont pas joints au groupe pour le déjeuner en bateau sur les canaux le samedi midi. "Ils sont restés à leur hôtel pour des raisons de sécurité et parce qu'ils ne voulaient pas être photographiés – les bateaux ont des toits en verre. Quand ça a été l'heure de l'apéritif le samedi soir, ils étaient dans un espace privé, à discuter tranquillement avec des amis", a déclaré l'informateur. Au cours de ce dîner, Meghan et Harry, installés "discrètement tout au bout d'une longue tablée", ont pu se régaler de spaghetti au homard et de tiramisu. "Meghan, tout sourire, avait un verre de vin rouge (...) tandis qu'Harry semblait boire des cocktails à base de vodka."

Le couple a profité de la soirée pour converser longuement avec Eddie Redmayne et sa femme Hannah, et, bien sûr, Markus Anderson, qui a été pendant plusieurs années le directeur du "membership" du groupe Soho House et avait emménagé en 2012 à Toronto pour y implanter la firme. Meghan lui avait été présentée par son ex, le chef Cory Vitiello. "Il a été d'une discrétion impeccable pendant toute leur romance et ils sont très, très, très proches. Ils ont été avec Markus pendant une grande partie du week-end", souligne une autre source de la journaliste. Laquelle révèle qu'un rosé baptisé d'après Markus, surnommé "Lady A", a même été servi lors de la réception du mariage du prince Harry et de Meghan Markle, à Frogmore House, le 20 mai dernier.

Les Sussex ont quitté Amsterdam après le petit déjeuner du dimanche matin, à une heure où le prince William et la duchesse Catherine de Cambridge devaient tenter de se remettre de leur nuit de fête au mariage de Sophie Carter.