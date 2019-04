Meghan Markle et Harry à Windsor : leurs nouveaux voisins déjà agacés

À peine ont-ils emménagé dans leur nouvelle demeure royale à Windsor que le prince Harry et Meghan Markle s'attirent déjà les foudres de leurs voisins. Ou plutôt des employés du château juste à côté. Selon les informations du Sun de ce 12 avril 2019, les Sussex leur auraient en effet interdit d'utiliser leur parking habituel parce qu'il donne directement sur le Frogmore Cottage, leur nouvelle résidence officielle.

Selon une source du tabloïd, depuis des années, les employés avaient pour habitude de garer leur véhicule dans un parking qui leur était dédié pour se rendre dans un club royal de golf et cricket. Désormais, ils seraient contraints de stationner dans un parking public payant bien plus loin : "Dire que nous sommes contrariés et ennuyés serait un énorme euphémisme, a témoigné l'un des employés. Nous pouvons présumer qu'Harry et Meghan ne veulent pas voir un ballet de voitures et membres du personnel devant leurs fenêtres (...). C'est une chose de vouloir de l'intimité, mais là c'est égoïste et ça ne va pas arranger les relations entre Harry et Meghan et le personnel." Une autre source affirme quant à elle que le couple n'aurait pas directement interdit l'accès à ce parking adjacent, ni même imposé un parking payant. Y accéder serait toujours possible, mais seulement pour quelques véhicules munis d'une autorisation spéciale.