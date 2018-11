Meghan Markle et Harry : Après leur tournée, ils ont appris une triste nouvelle

Meghan Markle et le prince Harry avaient fait sa connaissance lors de leur voyage en Nouvelle-Zélande, à la fin de la tournée. Le 30 octobre dernier, ils s'étaient rencontrés lors d'une réception donnée à Wellington par le Premier ministre pour parler de l'association fondée par la jeune femme, Eva's Wish, qui lutte contre les violences sexuelles et vient en aide aux victimes d'agressions de ce type.

Un des plus beaux moments de ma vie

"J'ai vécu la plus incroyable des matinées ! Je suis si honorée et reconnaissante d'avoir été invitée à la Maison du gouvernement pour rencontrer Meghan et Harry ce matin, avait-elle écrit sur son compte Instagram. Ils sont si terre-à-terre et vraiment intéressées par le travail d'Eva's Wish. C'est un des plus beaux et merveilleux moments de ma vie." Lors de la rencontre, elle avait offert un livre intitulé 200 Femmes à la duchesse de Sussex : "C'est plein d'histoires de femmes inspirantes qui changent le monde, avait-elle expliqué, toujours sur le réseau social. Donc à qui mieux que c'est dame très inspirante l'offrir ?"