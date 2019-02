Meghan Markle et Harry au Maroc : séance shopping main dans la main

Pour leur dernier jour au Maroc, le prince Harry et Meghan Markle enchaînent les visites. Ce 25 février 2019 à Rabat, le duc et la duchesse se sont rendus dans un centre équestre avant de participer à une dégustation de plats locaux. Tout en profitant d'un après-midi ensoleillé, le couple royal est ensuite allé à la rencontre d'artisans et de jeunes entrepreneurs marocains dans les Jardins andalous. L'occasion de rapporter quelques souvenirs pour leur nouvelle maison !

Pour cette nouvelle apparition, la future maman a abandonné sa marinière et son jean pour enfiler une robe plissée noire, un blazer blanc Aritzia, des chaussures Manolo Blahnik et une paire de boucles d'oreilles de la marque française Gas Bijoux. Une tenue qui laissait voir son tatouage au henné réalisé sur sa main gauche par une jeune Marocaine ce dimanche. Tout au long de leur visite du jardin exotique, les jeunes mariés ont affiché leur complicité, que ce soit en marchant main dans la main ou en échangeant des regards tendres.

Le duc et la duchesse de Sussex devraient rentrer à Londres en fin de journée. Il s'agit certainement du dernier déplacement à l'étranger pour la future maman de 37 ans, enceinte d'environ sept mois. Le premier enfant du couple est attendu pour le mois d'avril. D'ici à la naissance, les futurs parents devraient déménager au Frogmore Cottage, près de Windsor.