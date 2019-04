Meghan Markle et Harry : Ce cadeau de mariage à 8 000 euros pour Idris Elba

Il y a près d'un an, Idris Elba et sa compagne figuraient parmi les invités stars des Sussex pour leur mariage royal à Windsor, célébré le 19 mai 2018. L'acteur avait également mis ses talents de DJ à profit le soir pour animer la réception organisée à Frogmore House. Sur le point d'accueillir leur premier enfant, Meghan Markle et Harry n'ont pas pu profiter du grand mariage marocain de l'acteur britannique de 46 ans, dont les festivités se sont étalées sur trois jours. Drôle de coïncidence, c'est justement au Maroc que les Sussex ont effectué leur dernier voyage officiel en février dernier.