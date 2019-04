Meghan Markle et Harry : Leur tendre commentaire pour les 1 an du prince Louis

Le prince Harry et Meghan Markle ont annoncé vouloir profiter de la naissance de leur premier enfant en toute intimité, contrairement à Kate Middleton et William qui ont présenté chacun de leurs nouveau-nés aux médias dès le lendemain de leur arrivée au monde. Il se peut donc que les jeunes parents, qui prennent leurs distances avec la vie publique, décident d'annoncer la naissance via leur compte Instagram. Peut-être battront-ils ainsi un nouveau record mondial avec la première photo de leur enfant ? L'accouchement étant attendu pour la fin du mois d'avril, il ne reste plus que quelques jours à attendre avant de le découvrir.