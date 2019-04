Meghan Markle et Harry ont déménagé à Windsor, à temps pour la naissance

C'est officiel, le prince Harry et Meghan Markle ont quitté Londres. Comme le confirme People ce 4 avril 2019, le duc et la duchesse de Sussex ont enfin emménagé au Frogmore Cottage, à Windsor, après de longs mois de rénovations. Un déménagement qui survient juste à temps pour l'arrivée de leur premier enfant et qui vient concrétiser leur séparation avec les Cambridge.

Depuis leur mariage royal de mai 2018, les jeunes mariés s'étaient installés au Nottingham Cottage, au palais de Kensington, avec le prince William, Kate Middleton et leurs trois enfants, George (5 ans), Charlotte (3 ans) et Louis (11 mois). Les deux couples vivaient non seulement ensemble, mais partageaient également la même équipe administrative. En novembre dernier, il avait été annoncé que les Sussex allaient prendre leur indépendance en emménageant au Frogmore Cottage, une résidence attenante au château de Windsor, généreusement offerte par la reine Elizabeth II en guise de cadeau de mariage.