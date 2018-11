Meghan Markle et Harry vont déménager : Le lieu choisi est symbolique !

Meghan Markle et le prince Harry vont-ils bientôt déménager ? C'est l'information qui agite actuellement la presse britannique et notamment les spécialistes de la famille royale. Le jeune couple va en effet s'installer à Frogmore House, une propriété qui a été offerte par la reine à son petit-fils et son épouse. Le cottage, qui a été soumis à des travaux fait partie du domaine de Windsor.

Le couple princier va donc se rapprocher d'un endroit hautement symbolique pour eux, puisque Windsor a été le théâtre de leur mariage. C'est à Frogmore qu'ils ont pris les photos officielles. Un choix qui s'inscrit également dans la volonté d'Harry de s'éloigner de son frère, le prince William. Non pas pour des tensions, comme certains tabloïds ont pu le déclarer, mais pour un simple désir d'indépendance. Jusqu'ici, les deux hommes partageaient le même bureau à Kensington, où Harry et Meghan vivaient du côté de Nottingham Cottage. Et si les deux couples s'entendent à merveille, il était temps pour chacun de prendre sa propre direction.

Désir d'indépendance et de bébé

De plus, Meghan Markle va devenir maman au printemps 2019. Un bébé que l'ex-actrice américaine veut pouvoir élever loin de l'agitation du palais, et dans un cadre plus calme. À ce titre, Windsor et son domaine semblent être le parfait compromis. Le Daily Mail, qui suit des révélations faites par The Sun, déclare qu'Harry et la duchesse de Sussex vont déménager dans les semaines à venir. Leur nouveau nid familial se composera de dix chambres, d'une crèche et d'une salle de yoga.

Face à tant de rumeurs, Kensington Palace a tenu à clarifier la situation et a officialisé l'information via un communiqué. Le palais a confirmé que Meghan et Harry déménageront au Frogmore Cottage (une bâtisse discrète située dans les 13,3 hectares de domaine appartenant à la fraîchement rénovée Frogmore House pour qui 1,4 million de livres a été dépensé). Ils seront à Windsor "au début de l'année dans le but de préparer l'arrivée de leur premier enfant". Le palais précise également que le couple est "heureux" de revenir à Windsor et que leur résidence officielle soit désormais cette adresse si "sentimentale". En revanche, leur bureau restera à Kensington.