Meghan Markle et Kate Middleton : Les duchesses réunies en beauté à Buckingham

Les Fab Four sont de retour ! A l'occasion du 50e anniversaire de l'investiture du prince Charles, ce 5 mars 2019, le prince William et Kate Middleton ainsi que le prince Harry et Meghan Markle se sont retrouvés au palais de Buckingham. Les deux couples n'avaient plus été publiquement réunis depuis Noël dernier.

Ce mardi, le prince de Galles a donc pu compter sur la présence de ses enfants lors de la réception organisée par sa mère, la reine Elizabeth II. Tout juste revenus de leur voyage en Irlande du Nord, le prince William et la duchesse Catherine de Cambridge ont formé le premier duo star de l'événement. Fidèle à son style féminin et raffiné, Kate a misé sur une robe fluide bleu pâle, accessoirisée d'une pochette Alexander McQueen et d'une paire d'escarpins écrus.

Revenue de son récent déplacement au Maroc, la duchesse Meghan de Sussex a quant à elle opté pour un look plus prononcé en robe brocart fleurie, manteau blanc Amanda Wakeley (déjà porté par le passé), escarpins nude Paul Andrew et pochette assortie de chez Wilbur and Gussie. Enceinte d'environ huit mois, la future maman de 37 ans s'est montrée particulièrement tendre avec le prince Harry, tout en échangeant avec quelques-uns des invités. Camilla Parker Bowles, l'épouse du prince Charles, la princesse Anne et le Premier ministre britannique Theresa May figuraient parmi les convives.