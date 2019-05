Meghan Markle et Kate Middleton mamans : leurs grossesses mois après mois

Le nouveau royal baby était très attendu, il est enfin arrivé. Meghan Markle et le prince Harry sont les heureux parents d'un petit garçon depuis le 6 mai 2019. Cette naissance met ainsi fin à une première expérience pour la duchesse et le duc de Sussex : celle d'une grossesse médiatisée. Cette expérience, Kate Middleton et le prince William la connaissent particulièrement bien puisqu'ils l'ont vécue à trois reprises, presque toujours avec des débuts difficiles.

Alors que Meghan Markle et le prince Harry ont annoncé l'arrivée de leur premier enfant le 15 octobre 2018, après leur arrivée en Australie pour un voyage officiel de deux semaines, la duchesse de Sussex a connu une grossesse plutôt calme. L'ex-actrice américaine de 37 ans a simplement connu une baisse de forme lors de ce déplacement et a été invitée au repos par son époux. Hormis cette fatigue, aucun fait particulier à déplorer, Meghan Markle a enchaîné les apparitions officielles avec entrain et succès. La dernière remonte au 19 mars dernier pour une triste actualité. Son retrait de la vie publique avait été annoncé, mais la future maman avait tenu à réapparaître pour rendre hommage aux 50 victimes des attentats de Christchurch, en Nouvelle-Zélande.

De son côté, Kate Middleton a toujours connu des débuts de grossesse délicats. La première grossesse de la duchesse de Cambridge (enceinte du prince George) avait été annoncée dans des conditions particulières. Souffrant de violentes nausées et de vomissements, elle avait été hospitalisée durant trois jours. Mêmes débuts difficiles pour sa deuxième grossesse officialisée le 8 septembre 2014. Enceinte de la princesse Charlotte, née le 2 mai 2015, mais malheureusement malade, la duchesse de 37 ans avait été contrainte d'annuler plusieurs engagements, souffrant une nouvelle fois de nausées et de vomissements. Kate Middleton a finalement été un peu plus épargnée pour sa dernière, lorsqu'elle était enceinte du prince Louis, née le 23 avril 2018. L'épouse William avait assuré plus d'engagements au début de sa grossesse, apparaissant même rayonnante.

Deux grossesses, deux styles

Enceintes ou non, Meghan Markle et Kate Middleton ne sont pas sur la même longueur d'onde en ce qui concerne leur look. La duchesse américaine se veut plus moderne que la duchesse anglaise. Et leurs grossesses n'ont fait que renforcer ce constat.

À peine sa première grossesse a-t-elle été officialisée que Meghan Markle a choisi de mettre son ventre en avant. Le premier trimestre tout juste terminé, l'ex-star de Suits caressait son baby bump qui se dessinait légèrement, une habitude qui l'a accompagnée au fils des mois. Souvent en robe courte, l'épouse du prince Harry a très rapidement privilégié les modèles près du corps, tandis que Kate Middleton est toujours restée très classique.

Et si le ventre de Meghan Markle s'est imposé entre le cinquième et le sixième de grossesse, celui de l'épouse du prince William a toujours pris plus de temps à se dessiner. Ce n'est qu'à la fin du sixième mois, au début du septième, que ses baby bumps sont devenus visibles.

Meghan Markle et Kate Middleton ont malgré tout un point commun, celui d'avoir été épaulée par leur époux dans cette belle aventure.