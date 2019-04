Meghan Markle et la naissance royale : une ambulance et c'est la panique !

Alors que Meghan Markle attend paisiblement la naissance de son premier enfant avec le prince Harry derrière les murs du Frogmore Cottage où ils ont emménagé il y a quelques mois, qu'il semble loin le temps où les médias du monde entier faisaient le pied de grue devant l'aile Lindo de l'hôpital St Mary en plein Londres en attendant d'y voir Kate Middleton admise, signe du compte à rebours ultime !

Les spéculations sur un éventuel accouchement à domicile de la duchesse de Sussex, comme la reine Elizabeth II le fit pour ses quatre enfants, a rendu la tâche encore plus difficile à ceux qui voudraient déceler les indices d'une naissance royale imminente. A tel point que le moindre battement d'aile d'un papillon semble susceptible de déclencher l'alarme... C'est ce qu'il s'est passé vendredi 26 avril 2019, lorsque la présence d'une ambulance à proximité du cottage du duc et de la duchesse de Sussex a été perçue par certains comme ayant un lien avec l'accouchement de l'ex-actrice, ainsi que l'a rapporté l'hebdomadaire People ! Encore un coup dans l'eau : il ne s'agissait que d'une auto-école pour la formation d'ambulanciers qui faisait ses exercices dans les parages... Pas de transfert de la duchesse de Sussex dans l'immédiat !

Dimanche 28 avril 2019, le royal baby, qui prendra la septième place dans l'ordre de succession au trône britannique et aura la double nationalité américaine et britannique, n'a encore donné aucun signe d'une arrivée toute prochaine, son papa le prince Harry ayant même tout le loisir d'honorer sa fonction de parrain du fonds caritatif du marathon de Londres, sur l'arrivée duquel il s'est rendu en milieu de journée.

Une naissance secrète... et un grand voyage officiel ?

Concernant la suite des événements, le mystère reste entier, la cour n'ayant pas communiqué les détails de l'accouchement. Il pourrait, selon une rumeur persistante, avoir lieu à domicile à Windsor et sans la participation des émérites Alan Farthing et Guy Thorpe-Beeston, médecins de la reine Elizabeth II qui ont oeuvré à la naissance du prince George, de la princesse Charlotte et du prince Louis de Cambridge. Un hélicoptère demeure toutefois stationné à côté du Frogmore Cottage pour le cas où Meghan devrait être acheminée vers un hôpital. L'hypothèse d'un accouchement à domicile, option choisie en son temps par la monarque pour ses quatre enfants, confirmerait le désir du duc et de la duchesse de Sussex de préserver au maximum leur intimité familiale. Ils ont d'ailleurs fait savoir très officiellement qu'il n'y aurait pas de présentation publique de l'enfant immédiatement après la naissance ; une proche de Meghan Markle a même confié au New York Post qu'elle serait "désolée pour Kate Middleton" que cette dernière ait eu à se présenter apprêtée devant les médias du monde entier quelques heures après avoir mis au monde chacun de ses trois enfants.

Harry et Meghan auraient déjà formé un grand projet pour leur bébé : ils prévoieraient de l'emmener avec eux en Afrique, une région du monde chère à leur coeur, dès l'automne prochain à l'occasion d'une visite officielle, selon une information révélée par le Sunday Times. "Ils espèrent emmener le bébé avec eux mais prendront leur décision en temps utile. Il se pourrait aussi que Meghan et le bébé ne fassent qu'une partie du voyage", indique la source du journal britannique. Harry avait 2 ans lors de ses premiers moments en Afrique avec Lady Diana, en 1985.