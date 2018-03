Meghan Markle et le prince Harry : Bière et paix, en visite surprise à Belfast !

Moins de quatre mois après sa toute première visite publique au côté de son fiancé le prince Harry - c'était le 1er décembre dernier à Nottingham, dans la foulée de l'annonce de leurs fiançailles -, Meghan Markle est comme un poisson dans l'eau dans sa nouvelle carrière royale. A deux mois de leur mariage qui sera célébré le 19 mai 2018 à Windsor devant 600 invités et en présence de 1 200 personnes du public, l'ex-actrice l'a de nouveau prouvé à l'occasion d'une visite surprise en Irlande du Nord.

Après Cardiff au Pays de Galles le 18 janvier, Edimbourg en Ecosse le 13 février et Birmingham en Angleterre le 8 mars, c'est à Belfast qu'Harry et Meghan ont fait sensation vendredi 23 mars 2018, réalisant par surprise leur toute première visite en Irlande du Nord, sur la route de leurs noces. Ce déplacement n'a été annoncée que dans la matinée par le palais de Kensington et, quelques dizaines de minutes plus tard, le couple débarquait dans la capitale nord-irlandaise, l'ex-héroïne de Suits mettant immédiatement sous le charme les locaux, radieuse dans un manteau Mackage (encore !), un top blanc Victoria Beckham et une jupe verte, chaussée de hauts talons Jimmy Choo. Harry, fidèle à sa décontraction lors de ce type de rencontres avec le public, portait une veste anthracite, un pantalon sombre et un pull bleu par dessus une chemise.

La journée marathon du couple a débuté à l'Eikon Centre, établi sur le site de l'ancienne prison de Maze (mise en scène notamment dans Hunger de Steve McQueen), où près de 2 500 jeunes gens d'Irlande et d'Irlande du Nord étaient rassemblés pour célébrer Amazing the Space, une initiative pacifique que le prince Harry avait lancée en septembre 2017. Sa vocation ? Inciter les jeunes à devenir les agents de la paix au sein de leurs communautés. Et après avoir observé une performance démontrant comment la pratique artistique peut unir des communautés différentes, le prince de 33 ans et sa fiancée âgée de 36 ans ont eu l'occasion d'échanger avec certains de ses adolescents oeuvrant pour la réconciliation en Irlande du Nord, chargée d'une histoire douloureuse.