Meghan Markle et le prince Harry : Epatés et attendris par des enfants héroïques

Après un été dont ils ont profité pour se ressourcer en toute discrétion, y compris à l'occasion d'un séjour chez leurs amis George et Amal Clooney sur le lac de Côme, le prince Harry et sa femme Meghan ont effectué leur rentrée à la fin du mois d'août, assez spectaculaire. Pas seulement dans le sens où ils assistaient à une représentation spéciale du musical acclamé Hamilton, mais aussi en raison de la tenue audacieuse de la duchesse de Sussex, vêtue d'une petite robe noire dont la longueur a été copieusement commentée et débattue.

Un procès qui, une semaine plus tard, ne devrait pas lui être intenté suite à sa présence au côté du prince mardi 4 septembre 2018 pour les WellChild Awards, qui glorifient le courage des enfants malades et rendent hommage à leur entourage, familial et médical. A l'occasion du gala annuel de l'association WellChild, dont Harry est le parrain depuis 2007, la duchesse Meghan avait opté pour du noir à nouveau, mais il s'agissait cette fois d'une combi-pantalon de la marque Altuzarra (dont elle avait déjà mis en évidence une pièce au printemps dernier), portée avec une veste.

Avant la grande cérémonie en l'honneur de tous ces enfants héroïques, le duc et la duchesse Meghan de Sussex ont eu l'occasion de rencontrer les lauréats, ainsi que leurs parents et proches, au cours d'une réception. Le palais de Kensington a partagé sur les réseaux sociaux les histoires de ces braves enfants et des images de ces entretiens, où la sympathie et, sans doute, la fibre parentale en puissance du couple princier (pour l'instant seulement parent... d'un chien), ressortait de manière évidente. Avec tendresse, avec émotion aussi, avec humour encore, comme en témoignent leurs expressions faciales, ils ont ainsi fait la connaissance, par exemple, de Matilda, 7 ans, qui vit à moitié paralysée mais rêve de devenir infirmière, Scarlett, 10 ans, qui prend soin de sa grande soeur Freya, gravement malade, Jake, 12 ans, qui est parvenu contre toute attente à faire du théâtre malgré son amyotrophie spinale proximale, Chloe, 10 ans, qui fut en 2014 le premier enfant handicapé de Grande-Bretagne à passer avec succès un examen de l'Académie royale de danse, ou encore Mckenzie, 4 ans, qui a dû réapprendre à parler, manger, avaler et boire après avoir été paralysé à cause d'un virus.

Harry et Meghan ont d'ailleurs fait preuve d'une très touchante complicité avec celui-ci, comme l'a rapporté sa maman : "Ils ont été si gentils. Ils savaient que Mckenzie avait peur des caméras et ils ont dit qu'eux non plus n'aimaient pas les caméras, et du coup ils leur ont tourné le dos. Ils lui ont dit qu'il était génial, qu'il devait continuer comme cela et prendre soin de moi. Il n'oubliera jamais, bien qu'il n'ait que 4 ans", a-t-elle relaté suite à leur passage.