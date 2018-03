Meghan Markle et le prince Harry : Pour leurs (presque) sosies, c'est déjà fini

À chaque love story royale son téléfilm Lifetime... Sept ans après avoir exploité le filon William & Kate: The Movie, permettant au passage à Camilla Luddington – aujourd'hui star de Grey's Anatomy – de se faire remarquer dans la peau de la duchesse de Cambridge, le réseau câblé américain récidive à la faveur de la très romanesque histoire d'amour du prince Harry et de Meghan Markle.

Intitulé Harry & Meghan: The Royal Love Story et judicieusement programmé le 13 mai 2018, soit six jours avant le mariage du couple à Windsor, le film entend retracer – à la manière très libre de Lifetime, on n'en doute pas ! – la romance du prince anglais de 33 ans et de l'actrice américaine de 36 ans, depuis le fameux blind date orchestré par Violet Von Westenholz qui occasionna en 2016 leur rencontre à leurs fiançailles ultramédiatisées le 27 novembre 2017, en passant par, entre-temps, leur jeu du chat et de la souris avec les médias.

Le tournage a débuté le 14 février (jour de Saint-Valentin, une date choisie à dessein ?) au Canada, non pas à Toronto où Meghan Markle a pendant sept années filmé la série Suits, mais à Vancouver. La première séquence tournée mettait précisément en scène son personnage, incarné par l'actrice américano-jamaïcaine Parisa Fitz-Henley, en plein tournage de Suits, tandis que le prince Harry, joué par Murray Fraser, était sur un tapis rouge. Agée de 40 ans et fruit d'un métissage tout comme Meghan Markle, Parisa Fitz-Henley s'est auparavant fait remarquer grâce à quelques apparitions dans les séries Marvel Jessica Jones et Luke Cage (prêtant ses traits à l'ancienne compagne de ce dernier), et tient l'un des rôles principaux de la série NBC Midnight, Texas. Murray Fraser, quant à lui, signa quasiment ses débuts à l'écran avec son rôle du prince Harry, après une apparition dans une série déjà "royale", Victoria, et dans la minisérie The Loch.

Un mois plus tard, le tournage s'est achevé en fin de semaine dernière (Parisa l'a fait savoir à travers un loooong post exalté sur Instagram), et Lifetime a dévoilé de premières images promotionnelles, révélant les autres figures remarquables du casting : ainsi découvre-t-on les "sosies" discutables de la duchesse Catherine de Cambridge (Laura Mitchell), du prince William (Burgess Abernethy) et même de leurs enfants le prince George (Preston Karwat) et la princesse Charlotte (Briella Wintraub), du prince Charles (Steve Coulter) et de la duchesse Camilla (Deborah Ramsey), ou encore de Diana (la Néo-Zélandaise Bonnie Soper) et d'une Elizabeth II (Maggie Sullivun) qui s'annonce croquignolette.