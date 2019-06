Meghan Markle et le prince Harry : une grande absente au baptême d'Archie ?

Le baptême du petit Archie approche à grands pas ! Selon les informations du Sunday Times, l'enfant de Meghan Markle et du prince Harry devait être baptisé à l'âge de deux mois, soit aux alentours du 6 juillet 2019. Comme le veut la tradition, le huitième arrière-petit-enfant de lareine Elizabeth II devrait être baptisé au sein de la chapelle St George de Windsor, là même où ses parents se sont mariés au court d'une superbe cérémonie. Un lieu symbolique, puisque c'est notamment là où Harry a été baptisé, alors qu'il était âgé de trois mois.

Toujours en respectant le protocole, l'adorable petit Archie Harrison devrait être vêtu d'une réplique de la robe de baptême traditionnelle de la famille en dentelle, faite pour le baptême du premier enfant de la reine Victoria, en 1841. Cette même robe a été utilisée pour 62 baptêmes d'enfants issus de la famille royale britannique, dont Harry, William, la princesse Charlotte et son frère George. À la demande de la reine, une réplique a été commandée, afin de ne plus utiliser l'originale, devenue trop usée et fragile. Cette réplique a été portée pour la première fois par le prince Louis, lors de son baptême en juillet 2018.

Ce baptême est évidemment l'un des événements les plus importants pour la famille royale britannique cette année. Cependant, la reine Elizabeth II serait la grande absente de cette cérémonie religieuse. En effet, ayant pris des engagements bien avant de connaître la date du baptême, elle pourrait ne pas être présente, comme lors de celui du prince Louis l'année dernière. Ainsi, cette grande fête serait présidée par le prince Charles et son épouse Camilla.

La mère de Meghan, Doria Ragland, devrait faire le déplacement depuis les États-Unis spécialement pour l'occasion. La cérémonie sera ainsi présidée par le doyen de Windsor, le révérend David Conner et l'archevêque de Canterbury, Justin Webly. Ce dernier avait déjà baptisé Meghan dans la religion anglicane, quelques mois avant son mariage. Quant à l'identité des parrains du petit Archie, c'est encore un secret...