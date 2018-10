Meghan Markle et le prince Harry : Une histoire d'amour royale.

Deux ans auront suffi à Meghan Markle et au prince Harry pour enchaîner les grandes étapes d'une vie de couple. Alors que leur rencontre remonte à l'été 2016, à Toronto, le fils de la défunte Lady Diana et du prince Charles et l'ex-star de la série Suits sont aujourd'hui mari et femme et s'apprêtent à fonder une famille.

Le 15 octobre 2018, alors qu'ils venaient à peine de poser un pied en Australie pour leur première tournée royale, Kensington Palace a annoncé la grossesse de Meghan Markle. Trois jours seulement après le mariage de la princesse Eugenie d'York et de Jack Brooksbank et le même jour que l'accouchement de Pippa Middleton.

Purepeople.com vous propose de revenir en vidéo sur l'histoire d'amour royale de Meghan Markle et du prince Harry.