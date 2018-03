Meghan Markle et le prince Harry : Virée dans les îles grecques avant le mariage

Même avec toute l'attention médiatique focalisée sur eux, à l'approche de leur mariage, le prince Harry et Meghan Markle arrivent encore à se déplacer en catimini.

Récemment, le fils cadet du prince Charles a ainsi révélé que sa fiancée et lui-même se sont rendus dans le plus grand secret dans l'Essex, il y a quelques semaines, à la rencontre d'anciens combattants à la garnison de Colchester. "Mes années dans l'Armée m'ont fait avoir le plus profond respect pour tous ceux qui portent cet uniforme. C'est une communauté à laquelle je suis fier d'appartenir et je ne cesserai jamais de chercher le moyen de l'aider, a-t-il déclaré jeudi 15 mars 2018 alors qu'il intervenait lors d'une conférence sur la santé mentale des anciens combattants, au Kings College. J'ai vu ceux avec qui j'ai servi souffrir, peinant à trouver l'aide dont ils avaient besoin. Et nous savons qu'il n'y a pas qu'eux qui continuent de souffrir en silence. (...) Certains des récits que nous avons entendu, Meghan et moi, lorsque nous avons visité la garnison de Colchester nous ont bouleversés au plus profond de nous-mêmes."

Mais il n'y a pas que pour les causes auxquelles ils sont le plus sensibles que les amoureux sont capables de se faire discrets. Harry et Meghan auraient ainsi prévu une petite escapade romantique et relaxante en Grèce juste avant leur mariage, le 19 mai à Windsor, histoire d'aborder le grand jour et son effervescence dans les meilleures dispositions. Seul hic, le secret a été ébruité par un hôtelier de Zante (Zakynthos), une île de l'archipel des îles Ioniennes. Spiros Lougaris, propriétaire de l'Hôtel Castelli, a eu la fâcheuse idée de se réjouir de leur venue dans un post Facebook - supprimé depuis. Il y disait que c'était "un immense plaisir et un immense honneur pour toute l'île" que de les accueillir début mai et révélait même l'identité de la guide touristique qui s'occuperait de leur rendre leur visite mémorable. Un autre hôtelier de l'île a de son côté indiqué au Daily Mail que le prince anglais et l'ex-actrice américaine ne passeraient qu'une seule journée à Zante, laissant à penser que le couple fera de l'itinérance dans l'archipel.

Coïncidence amusante, c'est à la même période que le prince Charles doit effectuer sa toute première visite officielle en Grèce, attendu le 9 mai avec son épouse la duchesse Camilla.