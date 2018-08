Meghan Markle et prince Harry : Les jeunes mariés adoptent

Meghan Markle avait des chiens avant de rencontrer le prince Harry (notamment son beagle Guy qu'elle adorait montrer sur Instagram avant de fermer sa page), elle en a maintenant un avec lui. Un journaliste du Daily Mail révèle en effet que le couple très médiatisé a tout récemment adopté un animal de compagnie.

Aucune information n'a pour l'instant fuité sur la provenance du nouveau membre de la famille et ses conditions d'adoption. Seul détail révélé : il s'agit d'un labrador. On ne connaît pas encore son nom, son âge ni même la couleur de son pelage. "Le chien est déjà joyeusement installé dans leur cottage", a simplement commenté l'informateur du journaliste du Daily Mail. Tout comme ses maîtres, le duc et la duchesse de Sussex, le labrador attire à présent toutes les curiosités et partagera son quotidien entre Kensington Palace et la maison de campagne de Cotswolds.

Cet amour les chiens n'a rien de nouveau pour Meghan Markle. L'ancienne actrice américaine de 37 ans les affectionne depuis sa tendre enfance et a sauvé Guy et Bogart d'un refuge de Los Angeles alors qu'elle était unie à son premier mari, Trevor Engelson. Deux ans après, elle se séparait de lui en embarquant les deux chiens au Canada.

Cette nouvelle adoption pourra sans doute permettre à l'ex-star de la série Suits d'oublier qu'elle a dû se séparer de Bogart, trop vieux pour l'accompagner à Londres. Le croisé labrador et berger allemand se trouve toujours à Toronto où des amis de confiance s'occupent de lui. Plus jeune, Guy a quant à lui pu rejoindre sa maîtresse en novembre dernier. Et si cette compagnie du beagle ne suffit pas au labrador entouré de mystères, il pourra également compter sur celle de Lupo, le chien de Kate Middleton et de son époux le Prince William.

Discrets durant leurs vacances d'été bien méritées, ponctuées par une visite à Amal et George Clooney dans leur sublime résidence du lac de Côme (Italie), Meghan Markle et le prince Harry s'envoleront pour l'Australie au mois d'octobre pour l'édition 2018 des Invictus Games. Ils seront accompagnés de David Beckham, un ami de la famille présent à leur mariage célébré le 19 mai en la chapelle Saint-Georges de Windsor.