Meghan Markle et Priyanka Chopra fâchées ? Les deux amies ne se parleraient plus

Selon une source du média américain, Priyanka Chopra aurait été particulièrement blessée que sa copine ne fasse pas le voyage pour assister à ses noces fastueuses. Rappelons qu'à ce moment, l'épouse du prince Harry était enceinte d'environ six mois et qu'elle aurait préféré éviter un tel déplacement. Une absence qui aurait poussé Priyanka à boycotter la baby shower cinq étoiles organisée pour Meghan à New York, il y a quelques jours.

Si les autres célèbres amies de la duchesse que sont Serena Williams et Amal Clooney étaient de la partie, l'ex-Miss Monde aurait quant à elle avancé qu'elle était en pleine préparation d'un nouveau livre pour justifier son absence remarquée. "Leur amitié est terminée si Meghan ne s'excuse pas, a rapporté une source. Priyanka est une star internationale avec une formidable communauté sur les réseaux sociaux. Elle est sûrement plus célèbre dans la monde que Meghan. Elle a le sentiment que Meghan lui a manqué de respect, à elle et à leur amitié." Une version des faits démentie par un autre amie de l'actrice, qui affirme pour sa part qu'elles sont toujours proches, depuis leur rencontre à l'événement Elle Women in Television, à Hollywood, en janvier 2016.

Il y a un an, Priyanka Chopra ne tarissait pas d'éloges à propos de sa célèbre copine : "C'est une icône dont les filles et les femmes peuvent s'inspirer. Elle est normale, adorable, gentille, elle se préoccupe du monde, veut le changer et ce, même avant que tout ça n'arrive, avait-elle commenté. Que Meghan fasse partie de la famille royale, je pense que c'est un grand pas dans cette direction sur beaucoup d'aspects : les femmes, le féminisme, la diversité, les races, la monarchie. C'est un magnifique pas dans la bonne direction."