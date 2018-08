Meghan Markle, fâchée contre son père, appelle sa mère à la rescousse

"C'est juste devenu si embarrassant pour Meghan, révèle la source au tabloïd anglais ce 22 août 2018. Ce qui frustre le plus Meghan est que son père ne semble prendre aucune responsabilité pour aucune de ses actions, comme s'il ne pouvait faire de mal et que c'est la faute des autres." Rappelons que Thomas Markle a multiplié les interventions affligeantes dans les médias britanniques depuis son absence au mariage en mai. L'homme de 74 ans résidant au Mexique n'a alors pas hésité à ouvertement critiquer sa fille, le prince Harry et le reste de la famille royale.

"Plus il parle aux médias, plus elle veut rester à l'écart. Plus il s'en prend à la famille royale, plus elle veut rester loin." L'ancien chef éclairagiste à Hollywood n'est pas le seul bavard dans la famille puisque ses autres enfants, Thomas Markle Junior et Samantha Markle, le demi-frère et la demi-soeur de Meghan, ont également multiplié les interviews embarrassantes.

Le joker Doria Ragland

La duchesse ne pourrait finalement compter que sur sa mère, Doria Ragland, la seule à avoir assisté au mariage et à avoir été acceptée dans la famille de la reine Elizabeth : "Jusque là, la mère de Meghan n'a pas été impliquée, mais tout pourrait changer lorsqu'elles se verront en personne. Meghan a été catégorique sur le fait que sa mère ne soit pas entraînée dans toutes ces histoires, affirme la source du Daily Mail. Mais s'il y a bien quelqu'un qui peut raisonner son père, c'est Doria. Meghan est maintenant ouverte à cette possibilité que sa mère opère un peu de magie en coulisses."