Meghan Markle fâchée contre son père : Lady Diana aurait "détesté" ça selon lui

A Royal Kiss, another PDA + a #Photobomb All in a good days work for #PrinceHarry #MeghanMarkle and #NachoFigueres who were supporting the #Sentebale charity in #Windsor Story + Pics on our website: Follow Us for more Royal Random Stuff #harryandmeghan #meghanandharry #harrymeghan #meghanmarklestyle #meghanmarklefans #meghanmarklefashion #princeharryandmeghan #princeharryofwales #polo #polomatch #equestrian #equestrianstyle #equestrians #equestrianlifestyle #pda #royals #royal #carolinaherrera #navydress #celebritywotnot : Photo courtesy of Image.net / Chris Jackson / Getty Images

A post shared by (@celebritywotnot) on Jul 30, 2018 at 3:35am PDT