Meghan Markle : Fan amoureuse du prince Harry, leur 1re apparition assumée !

Bientôt un an après leur première rencontre et la naissance dans le plus grand secret de leur love story, le prince Harry et Meghan Markle ont franchi un cap symbolique de plus : ils se sont affichés en public.

Après l'officialisation de leur amour sous la forme d'un communiqué véhément du prince anglais, soucieux de protéger sa belle du harcèlement médiatique, après les vols transatlantiques incognito entre Londres et Toronto, après les sorties profil bas dans Londres et autres escapades secrètes (comme leur séjour nordique du Nouvel An), ce grand jour est arrivé : le fils cadet du prince Charles et l'actrice américaine se sont montrés ensemble. Certes pas main dans la main sur un tapis rouge, mais les circonstances ne sont pas moins significatives pour autant puisque c'était à l'occasion d'un match de polo disputé à Ascot par Harry. C'est-à-dire un rendez-vous particulièrement mondain et médiatique, compte tenu de l'importance de ce sport outre-Manche.

Comme chaque année, le prince Harry, 32 ans, disputait au club de polo de Coworth Park l'Audi Polo Challenge pour le compte de sa fondation Sentebale (en faveur des orphelins du Lesotho) et l'association WellChild. Rien d'original en cela étant donné qu'il est fidèle au rendez-vous sportif et caritatif depuis des années. Mais la grande nouveauté, c'était la présence inédite d'une supportrice qui n'avait d'yeux que pour lui et a applaudi ses performances depuis la loge royale : so chic dans une robe asymétrique sans manches bleu marine griffée Antonia Berardi et un blazer blanc Aritzia, Meghan Markle n'a d'ailleurs rien fait pour se soustraire aux regards et aux objectifs des photographes qui couvraient l'événement. Non loin d'elle, dans le public des VIP, se trouvaient le prince William (qui ne jouait donc pas, cette fois), les acteurs Eddie Redmayne (avec sa femme Hannah Bagshawe), Darcey Bussell et Matt Smith, ou encore le capitaine Mark Dyer, figure masculine qui a été très importante dans la vie d'Harry après la mort de Diana.

C'est vraiment du sérieux

Dans deux semaines, la star de la série Suits, âgée de 35 ans, accompagnera son royal boyfriend au mariage de Pippa Middleton et James Matthews : contrairement à ce qui avait précédemment été révélé, elle devrait même, selon la dernière tendance, assister à la cérémonie religieuse en l'église St Mark d'Englefield (Berkshire), alors qu'il semblait être question qu'elle ne prenne part qu'à la réception qui sera organisée ensuite dans le parc du manoir des Middleton à Bucklebury.

Les choses progressent vite et bien, entre Harry et Meghan, alimentant un peu plus encore la rumeur de fiançailles prochaines. Au mois de mars, le couple se retrouvait en Jamaïque pour assister au mariage du meilleur ami du prince, Tom Inskip, et couler quelques jours heureux sous les tropiques. Quelques semaines plus tard, Meghan venait à Londres, où Harry lui organisait une visite privée en catimini du Museum d'histoire naturelle ; puis c'était à son tour de traverser l'Atlantique pour aller fêter Pâques avec elle à Toronto, où la Californienne réside depuis qu'elle joue dans Suits. Une carrière qu'elle pourrait bien abandonner pour emménager à Londres...

Dans son récent entretien avec le quotidien The Daily Telegraph, où il ouvrait son coeur comme jamais, le prince Harry, tout en restant pudique sur son histoire d'amour, affirmait : "Je suis à présent en mesure de prendre mon travail au sérieux, et en mesure de prendre ma vie personnelle au sérieux aussi." Dont acte.