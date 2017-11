Meghan Markle fiancée au prince Harry : ses parents, fous de joie, s'expriment

Les fiançailles du prince Harry et de Meghan Markle ont bien eu lieu. Enfin, serait-on tenté de dire tant l'attente était grande, alors que le couple ne s'est formé qu'il y a seize mois.

Prophétisée de longue date par les chroniqueurs royaux, soupçonnée lors de leur séjour estival au Botswana, annoncée à maintes reprises pour la fin de l'année (à condition de bien jouer le coup niveau timing pour ne pas faire d'ombre aux noces de platine de la reine Elizabeth II et du duc d'Edimbourg), la demande en mariage, dont les intéressés devraient livrer quelques détails lors de leur interview officielle ce 27 novembre 2017 au soir, a eu lieu dans le courant du mois. A Londres, sans doute, où l'actrice américaine s'est maintenant installée chez son prince charmant, qui occupe le Nottingham Cottage au palais de Kensington.

L'annonce des fiançailles par le secrétariat du prince Charles a été saluée par un torrent mondial de félicitations, à commencer par le "ravissement" de la souveraine et son époux ainsi que "l'excitation" de William et Kate, pour qui cela a été "merveilleux d'apprendre à connaître Meghan et de voir à quel point Harry et elle sont heureux ensemble".

Beaucoup moins connu du grand public que la famille royale britannique, le clan de Meghan Markle aussi a fait publiquement part de sa joie : "Nous sommes incroyablement heureux pour Meghan et Harry. Notre fille a toujours été une personne gentille et aimante. Voir son union avec Harry, qui partage les même qualités, est la source d'une joie fantastique pour nous en tant que parents", dit le message émis par Doria Ragland et Thomas Markle.

Aimante envers ses parents, Meghan Markle ne s'en est jamais cachée, admirative autant de l'esprit libre de sa mère, qui est psychothérapeute, que de son père, ancien chef éclairagiste en télévision, grâce auquel elle a très tôt fréquenté le plateau de séries télé comme Mariés, deux enfants, bien avant de devenir l'héroïne de la série Suits. Fière, aussi, de son métissage, fruit des amours de l'Afro-Américaine Doria et du Caucasien d'ascendance multiple (allemande, britannique, néerlandaise) Thomas. Le couple avait divorcé alors que sa fille n'avait que 6 ans.

Devenue adulte, Meghan Markle a elle aussi déjà vécu un divorce, mariée de 2011 à 2013 au producteur télé Trevor Engelson, qu'elle avait rencontré en 2004 et épousé lors d'une cérémonie les pieds dans le sable en Jamaïque. Peu après leur union, madame décrochait le rôle qui allait faire d'elle une star, celui de Rachel Zane dans le série Suits, l'obligeant à passer beaucoup de temps à Toronto pendant que son mari restait à Los Angeles.

Après sept saisons dans la série judiciaire à succès, Meghan Markle ne devrait pas rempiler. Elle a rendu les clés de l'appartement qu'elle occupait au Canada et emmené ses chiens avec elle au Royaume-Uni pour s'installer avec le prince Harry.