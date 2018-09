Meghan Markle : Glamour en Jason Wu au bras du prince Harry à Westminster

La rentrée du duc et de la duchesse de Sussex est bel et bien lancée, et cette dernière, à un mois de leur déplacement officiel en Océanie, a déjà entamé son défilé de looks. Après leur grand retour après la trêve estivale, à l'occasion d'une représentation spéciale de Hamilton puis de la soirée riche en émotion des WellChild Awards, le prince Harry et Meghan Markle prenaient part dans la soirée du jeudi 6 septembre 2018 à une soirée musicale de bienfaisance.

Le couple s'est présenté main dans la main au Central Hall Westminster, à Londres, pour un gala baptisé The Royal Armouries' 100 Days to Peace, événement commémorant le centenaire des cent derniers jours de la Première Guerre mondiale dont les bénéfices devaient être reversés à trois associations : Help for Heroes, organisme qui soutient les blessés de guerre et dont le prince est très proche, Combat Stress et Heads Together, la vaste initiative en faveur de la santé mentale des ducs et duchesses de Cambridge et de Sussex.

Délaissant le noir rituel des commémorations et le coquelicot qui rappelle le souvenir des combattants sacrifiés, la duchesse Meghan, au bras du prince Harry en costume et cravate, a fait sensation dans une belle robe d'un bleu intense griffée Jason Wu, associée à des escarpins Aquazurra et un sac Dior. Mais une robe sage, à col haut et tombant au-dessous du genou, qui, si elle lui faisait une poitrine voluptueuse, ne risquait pas de lui attirer les foudres des censeurs comme lors de sa sortie fin août avec Harry pour assister à une représentation caritative du musical Hamilton.

Après avoir entendu l'hymne national, le duc et la duchesse de Sussex ont pu voir le compositeur gallois Sir Karl Jenkins conduire sa "Messe pour la Paix" The Armed Man, qu'il a écrite en 1999, et Lesley Garrett interpréter deux chansons. Ils ont également pu profiter d'un entracte pour rencontrer dans le Salon des Présidents des artistes et des membres des associations représentées ce soir-là. Le même jour, le prince Harry, parrain très engagé de Walking with the Wounded, adressait un message vidéo de félicitations à l'équipe des six blessés de guerre britanniques qui ont accompli le périple de la Walk of America, un défi caritatif.

Le couple se prépare à partir en octobre pour sa première tournée à l'étranger : Sydney, en Australie, sera leur objectif principal pour l'ouverture de la nouvelle édition des Invictus Games créées par le prince Harry, mais ils en profiteront aussi pour se rendre dans les îles Fidji, au royaume des Tonga et en Nouvelle-Zélande.