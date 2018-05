Meghan Markle "implore" son père de venir au mariage, le prince Harry "dévasté"

Après avoir été pris en flag' avec un photographe pour orchestrer de fausses paparazzades, et ce alors que le mariage de sa fille avec le prince Harry aura lieu dans seulement quatre jours au château de Windsor, le père de Meghan Markle a provoqué un sacré raz-de-marée en annonçant lundi 14 mai 2018 qu'il annulait finalement sa venue aux noces. L'homme de 73 ans, qui souffre par ailleurs de problèmes cardiaques et qui devrait rester hospitalisé au Mexique dans les prochains jours, a justifié sa décision en expliquant qu'il ne souhaitait pas embarrasser davantage la famille royale britannique et sa fille.

Malgré toutes ces déconvenues, Meghan Markle espérait évidemment une autre issue pour son mariage. Son père avait un rôle important puisque c'est lui qui devait l'accompagner jusqu'à l'autel. "C'est un moment profondément personnel pour Mlle Markel dans les jours précédant son mariage. Elle et le prince Harry demandent une nouvelle fois que compréhension et respect soient étendus à Mr Markle dans cette situation difficile", a indiqué un porte-parole du palais de Kensington, résidence officielle du prince Harry, dans un court communiqué publié lundi soir.

C'est une situation vraiment inquiétante et effrayante

Selon le Daily Mail, Meghan Markle "implore" son père de changer d'avis. Une amie de l'ex-actrice de 36 ans explique qu'elle "soutenait" Thomas Markle et qu'elle appelait à faire preuve de compréhension car "il ne va pas bien". "Ce n'est pas ce qu'elle souhaite. Elle veut évidemment que son père soit présent. (...) Elle et le prince Harry supplient les gens de lui donner de l'espace. Ils répètent ça depuis des semaines, tout en proposant leur soutien et de l'aide. Il est clairement sous pression. L'inquiétude est réelle. C'est un homme fier qui veut être un père et qui ne veut pas qu'on se soucie de lui, mais c'est assez difficile. Tout le monde doit prendre du temps pour réfléchir à ce que cela provoque comme répercussions pour eux et, plus important encore, pour [Thomas Markle]. C'est une situation vraiment inquiétante et effrayante. Le couple fait tout ce qu'il peut pour l'aider", a-t-on déclaré à Rebecca English, chroniqueuse royale.

De son côté, le prince Harry se sent tout aussi mal que sa future épouse. Il espère que son futur beau-père changera d'avis et assistera au mariage. "Harry se sent coupable que ce genre de chose soit arrivée à quelqu'un qu'il aime parce qu'il a une relation avec cette personne. Il est dévasté. Il a l'impression que c'est encore une de ces choses qu'il provoque. Il pense que quiconque est associé à sa vie en paye le prix fort. Il veut protéger [Meghan] et c'est vraiment une pilule difficile à avaler", a-t-on conclu.