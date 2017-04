Meghan Markle : La chérie du prince Harry menacée, sa famille déchirée...

Alors qu'elle se montre très discrète depuis quelques semaines et qu'elle aurait récemment retrouvé le prince Harry en catimini à Londres pour passer des moments privilégiés à deux, Meghan Markle se retrouve de nouveau attaquée par l'un des membres éloignés de sa famille.

Comme le rapporte le Daily Mail, la demi-soeur de l'actrice américaine, Samantha Grant (qui s'appellerait en réalité Yvonne), menace aujourd'hui de publier un livre explosif dans lequel elle promet de livrer une toute autre facette bien moins glamour de la star de Suits. "Peut-être que lorsqu'elle sera plus mature, Meghan lira le livre et qu'elle comprendra. Il a certaines choses qu'elle n'aimera pas, d'autres qu'elle pourrait aimer", a-t-elle déclaré. Âgée de 52 ans et originaire de Floride, cette mère de trois enfants affirme avoir élevé Meghan Markle pendant douze années après le divorce de ses parents. Elle est la fille aînée de Thomas Markle Senior (72 ans), père de la girlfriend du prince Harry et de sa première épouse, Roslyn (71 ans). Son ex-mari, Scott Rasmussen, assure quant à lui que les deux femmes ne s'adressent plus la parole depuis neuf ans.

Dépeignant sa demi-soeur comme une femme "superficielle, narcissique et égoïste", mais également "arrogante", Samantha Grant avait déjà lavé une bonne partie de son linge sale en public lors d'un entretien accordé au tabloïd The Sun en novembre dernier. "La famille royale serait consternée par ce qu'elle a fait à sa propre famille. (...) La vérité tuerait sa relation avec le prince Harry, il ne voudrait plus sortir avec elle en raison du mauvais jour sous lequel elle serait exposée au public. Je suis certaine qu'Harry et sa famille ne voudraient plus avoir affaire à elle après cela. (...) Hollywood l'a changée. Je crois que son ambition, c'est de devenir une princesse. Elle en rêvait quand on voyait la famille royale à la télé. Elle a toujours préféré Harry, elle aime bien les roux", avait-elle déclaré à l'époque.

Laisse Meghan tranquille !

Cette fois, Samantha Grant assure qu'elle prépare un ouvrage vérité qu'elle promet d'ores et déjà d'intituler The Diary of Princess Pushy's Sister (Le Journal de la soeur de princesse arriviste, traduit littéralement) et dans lequel elle livrera tous les souvenirs de son enfance passée au côté de Meghan Markle. Très amère, elle a également confié que sa soeur l'avait laissée tomber en 2008 lorsqu'elle a eu de graves problèmes de santé. Samantha Grant se déplacerait aujourd'hui en chaise roulante et serait atteinte de la sclérose en plaques, selon ses propos.

Quoi qu'il en soit, l'annonce de cette vendetta fait déjà quelques remous au sein de la famille de Meghan Markle. Si elle affirme que la comédienne de 35 ans n'est pas une personne digne de la famille royale britannique, Samantha Grant se retrouve elle-même heurtée aux critiques de sa propre mère Roslyn (installée au Nouveau-Mexique), qui certifie que sa fille n'est qu'une menteuse qui devrait "laisser Meghan tranquille". Pire, elle a aussi accusé Samantha Grant d'être raciste. "Elle dit des horreurs sur Meghan, sur moi, sur son père, sur ses frères... Elle a toujours dit des horreurs sur tout le monde, toute sa vie. Je suis très sérieuse lorsque je dis qu'elle s'acharne sur Meghan depuis toujours. Elle ne l'a jamais aimée et elle a toujours été jalouse d'elle. Lorsque Tom Senior a épousé la mère de Meghan, Samantha a dit à tous ses amis que Doria était la femme de ménage parce qu'elle était noire. Ce n'est pas une personne bienveillante", a-t-elle déclaré.

Le frère de Samantha Grant, Thomas Markle Junior (50 ans, basé dans l'Oregon) qui est aussi le demi-frère de Meghan Markle puisqu'ils partagent tous le même père, a corroboré les propos de sa mère, ajoutant que sa soeur de 52 ans avait passé sa vie à être une "emm**deuse" et que ses tentatives désespérées de nuire à la réputation de Meghan Markle étaient "ridicules". "Elle fait tout ça parce qu'elle n'a rien de mieux à faire et que c'est ce qu'elle a toujours fait. Toute sa vie se résume à faire du tort aux autres. C'est pour cette raison que personne ne lui adresse plus la parole, et depuis très, très longtemps. Laisse Meghan tranquille, c'est ridicule", a-t-il déclaré à l'intention de Samantha Grant.

Dans les colonnes du Daily Star, un prétendu ami du prince Harry et de Meghan Markle a quant à lui affirmé que le couple tentait de passer outre les déclarations malveillantes de la soeur de l'actrice. "Ils sont fous amoureux et veulent être tout le temps ensemble. Meghan songe à laisser tomber son rôle dans la série Suits pour pouvoir déménager à Londres. Évidemment que ce livre l'inquiète, mais on ne choisit pas sa famille et il n'y a rien qu'elle puisse faire à ce sujet", a-t-on conclu.