Meghan Markle : Le mystère de sa nouvelle bague offerte par Harry résolu !

Entre le show du jeune prince Louis de Cambridge, 13 mois, pour sa première participation à l'événement, les débuts également de Jack Brooksbank, mari de la princesse Eugenie d'York, et le come-back attendu de Meghan Markle, l'édition 2019 de Trooping the Colour, la parade de célébration solennelle de l'anniversaire de la reine Elizabeth II, avait de quoi captiver les foules, samedi 8 juin à Londres.

Elles étaient au rendez-vous, d'autant que le soleil était de la partie, massées tout le long du Mall, interminable ligne droite qui s'étire devant le palais de Buckingham et que les membres de la famille royale ont descendue puis remontée lors de leur procession en calèche. En retrait de la vie publique depuis le mois de mars et le début de son congé maternité, qui doit se poursuivre jusqu'au mois d'octobre, la duchesse de Sussex y faisait sa première apparition depuis la naissance de son fils Archie, le 6 mai dernier, assise au côté de son époux Harry dans un landau qu'ils partageaient avec la duchesse Catherine de Cambridge et la duchesse Camilla de Cornouailles.

Scrutée par un public tout acquis à sa cause, Meghan, sobrement habillée d'une tenue Givenchy bleu marine et coiffée d'un chapeau Noelle Stewart, mais aussi brièvement accessoirisée de gants en cuir bleus, laissait alors observer une nouvelle bague à l'annulaire de sa main gauche, déjà orné tout contre sa bague de fiançailles et son alliance. Aussitôt, deux hypothèses crédibles se sont imposées à l'esprit des admirateurs de la duchesse de Sussex, devant ce qui ne peut être qu'un cadeau du prince Harry : ou bien il s'agit d'un cadeau de naissance, une tradition typiquement américaine (et souvent un bijou : bague, bracelet, collier...), ou bien d'une bague d'éternité, un cadeau post-mariage réaffirmant l'engagement amoureux. Le site du magazine People confirme que la seconde option est la bonne : il s'agit d'une eternity ring que le prince Harry lui a offerte pour leur premier anniversaire de mariage, le 19 mai 2019. Une preuve d'amour éternel... comme les diamants qui y sont sertis.

La publication américaine rappelle que Kate Middleton avait elle aussi reçu de son époux le prince William une bague d'éternité après la naissance de leur premier enfant, le prince George, en 2012.

Archie, bientôt le baptême

Autre sujet de spéculation lors de la parade Trooping the Colour : la présence, ou non, d'Archie Harrison Mountbatten-Windsor, le fils d'Harry et Meghan. Les médias anglo-saxons étaient partagés sur la question, certains avançant que le bébé était peut-être bien présent en coulisses, ce qui expliquerait le fait que la duchesse de Sussex ne se trouvait pas sur le balcon du palais de Buckingham avec le reste de la famille royale lors de l'arrivée en carrosse d'Elizabeth II en contrebas.

Le duc et la duchesse de Sussex ont quoi qu'il en soit, après cette parenthèse londonienne pleine d'effervescence, retrouvé leur havre de paix du Berkshire, le Frogmore Cottage à Windsor. Le petit Archie, qui avait été présenté dans la galerie Saint-Georges du château, sortira dans quelques semaines pour son baptême, qui devrait avoir lieu dans le courant de l'été.