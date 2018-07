Meghan Markle : Les dépenses fusent depuis qu'elle a épousé Harry !

Obtenir une allure royale se fait pas sans un certain budget. Devenue duchesse de Sussex le jour où elle a épousé le prince Harry à Windsor, le 19 mai 2018, Meghan Markle se doit à présent d'être irréprochable à chacune de ses sorties officielles. Pour représenter dignement la couronne britannique, l'ancienne actrice de 36 ans qui a renoncé à sa carrière fait appel aux plus grands noms de la mode.

Katie Nicholl, experte américaine de la royauté, liste une partie des dépenses liées aux tenues de Meghan Markle à Entertainment Tonight. Les deux robes qui ont évidemment coûté le plus cher sont celles qu'elle a portées le jour du mariage : sa robe de mariée Givenchy réalisée par Clare Waight Keller à plus de 370 000 euros et sa robe Stella McCartney pour la réception qui a suivi la cérémonie religieuse à plus de 134 000 euros.

À ces dépenses s'ajoutent l'ensemble rose pâle signé Carolina Herrera à plus de 3400 euros porté lors du rassemblement militaire Trooping the Colour qui célébrer l'anniversaire officiel du souverain britannique ou encore la robe imprimée Oscar de la Renta à plus de 5000 euros portée pour le mariage de Celia McCorquodale, cousine du prince Harry.

Avec autant de milliers d'euros dépensés, il y a fort à parier que Meghan Markle recyclera certaines de ses jolies tenues comme Kate Middleton. "Ce serait un crime de ne pas les reporter", a conclu Katie Nicholl.