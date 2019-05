Meghan Markle maman : retour sur une grossesse sous haute tension

Meghan Markle aurait fait appel à une doula pour l'accompagner, avant, pendant et après l'accouchement. Tout en prévoyant de s'appuyer sur sa mère Doria Ragland, les Sussex se seraient également impliqués dans la recherche d'une nounou qui serait non pas britannique, mais américaine, en envisageant de pousser la modernité encore plus loin en choisissant un homme nounou. Pour ce qui est de la nouvelle nurserie installée à Windsor, place à une décoration non genrée à base de gris et de blanc, avec des peintures vegan. Maintenant qu'il est né, nul doute que le royal baby sera au moins autant au coeur de nombreuses rumeurs que lorsqu'il était encore dans le ventre de sa maman...