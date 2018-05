Meghan Markle massacrée par son frère Thomas : Sa lettre assassine à Harry

"Si quelqu'un s'oppose à cette union, qu'il parle maintenant ou se taise à jamais" : Thomas Markle Jr., demi-frère de Meghan Markle, n'a pas attendu le jour de ses noces avec le prince Harry pour jouer les trouble-fête ! Dans une lettre ouverte exceptionnelle de culot et de rancoeur, l'homme de 51 ans, qui vit dans l'Oregon aux États-Unis, interpelle Harry lui-même et l'exhorte à annuler le mariage, "la plus grosse erreur de l'histoire des mariages royaux" selon lui. Accusée d'avoir, en dédaignant sa famille et tout particulièrement son père, montré "son vrai visage" – accusation déjà formulée récemment par une amie d'enfance, choquée par les circonstances de son divorce de Trevor Engelson en 2013 –, Meghan, "actrice médiocre" et "femme insensible, superficielle et arrogante", en prend pour son grade.

La tentative de Meghan de jouer le rôle d'une princesse telle une médiocre actrice hollywoodienne de seconde zone a fait long feu.

C'est ce qui s'appelle retourner sa veste dans les grandes largeurs. Il y a quelques mois encore, Thomas Markle Jr., fruit du premier mariage de Thomas Markle avec une certaine Roslyn, prenait fait et cause pour Meghan, sa demi-soeur issue de des secondes noces de leur père avec Doria Ragland, maquilleuse reconvertie en prof de yoga. Face sa propre soeur Samantha Grant – née Yvonne Markle –, qui accusait l'actrice de Suits de tous les maux, il n'hésitait pas à monter au créneau, dressant le portrait d'une femme aigrie en froid avec toute la famille et dénonçant ses attaques contre Meghan, qualifiée "d'arriviste superficielle", comme un moyen pathétique de se faire de la publicité. Alors que Samantha/Yvonne préparait un livre à charge contre sa demi-soeur, Le Journal de la soeur de Princesse Arriviste, Thomas avait choisi son camp.

Il en a changé récemment, en s'apercevant qu'il ne faisait pas partie des heureux destinataires d'une invitation à participer au mariage princier, le 19 mai 2018 à Windsor. "J'espérais que Meg apprécierait mon soutien mais il semble que ça ne lui ait rien fait. Je ne suis pas amer, juste déconcerté. C'est blessant", disait-il avec amertume, se plaisant à affirmer combien ils furent jadis proches. Un temps et une proximité dont lui seul se souvient, apparemment. Vexé, il n'en fallait pas plus pour qu'il change radicalement de discours et, à son tour, fustige l'hypocrisie de son illustre demi-soeur, en train selon lui de réaliser "la performance de sa vie" : "Elle a clairement oublié d'où elle vient. Meg aime se présenter comme une humanitaire, une personne proche des gens et charitable, mais elle n'est rien de tout ça pour sa famille", accusait-il récemment, lui reprochant d'avoir "déchiré" le clan.



Il n'est pas trop tard, Harry ! Meghan Markle n'est pas la femme qu'il vous faut. Elle va vous ridiculiser.

Dans une dernière tentative désespérée d'exister, Thomas Markle Jr., dont la vie de couple n'est guère un exemple (violences conjugales en 2017 et 2018), vient d'adresser une lettre manuscrite au prince Harry en personne pour, tel un vrai samaritain, l'alerter de ce qui l'attend en employant des mots très insultants envers sa fiancée. Compte tenu de la teneur extrêmement acerbe de ses propos, que le tabloïd peu flatteur In Touch lui a fait "l'honneur" de publier, nous vous en proposons ici la traduction intégrale :

"Cher prince Harry,

Il n'est pas trop tard, Meghan Markle n'est de toute évidence pas la femme qu'il vous faut. À mesure que votre mariage royal se rapproche, il est apparu très clairement que c'est la plus grande erreur dans l'histoire des mariages royaux.

J'ai du mal à comprendre que vous ne voyiez pas la véritable Meghan, celle que le monde voit à présent. La tentative de Meghan de jouer le rôle d'une princesse telle une médiocre actrice hollywoodienne de seconde zone a fait long feu. Quelle genre de personne prend son envol en se servant de son propre père jusqu'à ce qu'il soit en faillite, puis l'oublie et le laisse ruiné au Mexique, croulant surtout sous ses dettes à elle [une allusion explicite à Thomas Markle Sr., ancien chef éclairagiste primé sur les plateaux à Hollywood, qui vit reclus et fauché à Mexico, NDLR] ? Et quand vient le moment de lui renvoyer l'ascenseur, elle oublie son propre père comme si elle ne l'avait jamais connu. Mon père ne se remettra jamais financièrement d'avoir financé le parcours de Meghan, et il ne se remettra pas émotionnellement qu'elle l'ait renié. Meg montre maintenant son vrai visage.

C'est évident que son quart d'heure de gloire à Hollywood lui est monté à la tête, la changeant en une femme insensible, superficielle et arrogante qui vous fera passer pour un idiot, vous et l'héritage de la famille royale. Sans parler, par-dessus le marché, du fait qu'elle n'invite même pas sa propre famille mais plutôt de parfaits étrangers au mariage. Qui fait cela ? La famille royale et vous devez mettre un terme à ce mariage de conte de fées en toc avant qu'il soit trop tard. Même son propre père n'a pas été invité, lui qui devrait la conduire à l'autel. Elle oublie que, sans mon père, elle en serait à débarrasser des tables et à faire du babysitting pour éponger ses dettes. Le monde entier guette les mauvaises décisions et les mauvais choix de Meg, il n'est pas trop tard, Harry. Meghan est toujours ma soeur. Elle est de ma famille. Quoi qu'il lui arrive, et même si elle veut tout oublier de moi ou du reste de la famille, la famille passe avant tout. Par ailleurs, on pourrait croire qu'un mariage royal réunirait une famille déchirée, mais j'imagine que nous ne sommes tous que des parents éloignés pour Meghan."

Le prince Harry, qui avait offensé le clan Markle en commentant le Noël de Meghan Markle avec la famille royale britannique, parlant de "la famille qu'elle n'a jamais eue", ne devrait ni prendre acte ni répondre à ce flot hostile. À moins que, comme en novembre 2016 pour faire barrage au harcèlement dont elle était la victime, il ne passe par les voies officielles pour défendre sa belle...

Ah... Et cela signifie-t-il qu'Harry n'est plus cordialement invité au mariage de Thomas Markle et de sa fiancée Darlene ?

GJ