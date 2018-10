Meghan Markle médusée devant son sosie, le prince Harry n'en croit pas ses yeux

"Je me rappelle encore la première fois que quelqu'un m'a dit que je ressemblais à la désormais duchesse, a confié Danielle, interrogée par Femail, le pendant féminin du Daily Mail. J'avais alors 16 ans, c'était à la soirée d'anniversaire d'un ami et un des gars présents, que je ne connaissais pas, est venu me voir et m'a dit 'tu ressembles à Rachel de Suits'." Un an plus tard, ce sont pas moins de 23 personnes différentes qui lui faisaient cette même remarque au cours d'un seul événement, à l'en croire.

Et si elle assure ne pas prendre cette situation trop au sérieux, elle ne s'est pas privée pour autant de jouer délibérément les sosies, à l'occasion : "La fois que j'ai préférée, c'est quand j'ai posé dans une réplique de sa robe de mariée au lendemain de leur mariage. On m'a traitée comme une princesse toute la journée et c'était assez étrange de rentrer à la maison sans une équipe de dix personnes à mes petits soins", s'est-elle remémoré avec plaisir.

Rencontrer Meghan et Harry l'a évidemment comblée : "C'était fantastique, ils sont tous les deux si humbles, niveau simplicité et sympathie, ils sont au top, a-t-elle relaté. Naturellement, il y avait beaucoup de monde autour d'eux, et je n'ai pas assez de mes doigts et de mes orteils pour compter le nombre de gens qui ont dit que je ressemblais à la duchesse. Et puis c'était incroyable – et vraiment hilarant, on ne va pas se mentir – lorsque Harry a eu un temps d'arrêt en me voyant, je suis d'ailleurs la première personne du public avec laquelle ils sont venus parler."

Danielle Bazergy imitera-t-elle Meghan en tombant prochainement enceinte ? Il faudrait pour cela qu'elle aussi trouve à son tour son prince charmant...