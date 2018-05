Meghan Markle moquée pour son blason : "On dirait un dessin de maternelle"

Délivré à titre honorifique par le College of Arms, l'autorité héraldique britannique, le blason de Meghan Markle (côté droit du dessin, le gauche représentant la partie du duc de Sussex) a été approuvé par la reine Elizabeth II et Thomas Woodcock (roi d'armes principal de la Jarretière, basé à la College of Arms). L'ex-actrice américaine a en outre participé étroitement à la conception de son blason avec le College of Arms. Truffé de symboles, son écusson représente plusieurs aspects de sa vie et de sa personnalité : le fond bleu du bouclier est pour l'océan Pacifique et la Californie. Les deux rayons dorés représentent sa ville natale, Los Angeles, tandis que les trois plumes symbolisent le thème de la communication, une image pour évoquer l'activisme et le militantisme de la jeune femme de 36 ans. Enfin, le représentant de la duchesse est un oiseau chanteur avec les ailes levées, une image supplémentaire du pouvoir de communication et du pouvoir des mots. Ces choix suggèrent donc à la fois la fierté de Meghan Markle de revendiquer ses racines américaines et son espoir de continuer à parler librement après avoir intégré au sein de la famille royale.

La famille de la mariée zappée

Selon le journal The Telegraph, le blason de l'épouse revient généralement de façon symbolique à son père après son mariage avec un membre de la famille royale et peut être utilisé par toute sa famille. "En 2011, la famille Middleton avait reçu son propre blason avant que Catherine Middleton épouse le prince William, incorporant les trois glands des enfants Middleton avec un chevron d'or représentant le nom de jeune fille de sa mère, Goldsmith", expliquent nos confrères britanniques. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui pour le père de Meghan Markle. Si Samantha Markle dénonce un "snobisme" autour de leur père, la presse précise que "la citoyenneté américaine de Mr. Markle impliquait qu'on ne pouvait lui accorder un blason honorifique que s'il en avait fait la demande et s'il pouvait prouver qu'il descendait d'un sujet de la Couronne britannique", lit-on. Mais même dans ce cas, la duchesse de Sussex n'aurait pu l'utiliser car il lui a été décerné à titre honorifique.

D'après People, c'est en raison du scandale des fausses paparazzades que Thomas Markle n'a pas reçu son blason. "Le design traditionnel, personnalisé avec des couleurs et des symboles, est généralement donné au père de la mariée juste avant un mariage royal, mais avec le drame entourant le père de Meghan, Thomas Markle, à la veille du mariage royal, la décision a été prise de donner les armoiries directement à Meghan elle-même, ce qui est une rupture totale dans la tradition royale", assurent nos confrères américains.