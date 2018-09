Meghan Markle, Opération Bébé : sa mère s'y prépare activement...

Avec la robe Jason Wu, légèrement bouffante au niveau du ventre, qu'elle portait jeudi dernier lors d'un concert caritatif à l'occasion duquel le prince Harry a fait une rencontre très émouvante, Meghan Markle aurait pu prêter le flanc à des rumeurs de grossesse comme Kate Middleton a pu en connaître avant elle. La duchesse de Sussex, âgée de 37 ans, n'est évidemment pas enceinte, mais cela pourrait bien ne plus tarder...

Un indice a en effet retenu l'attention des médias anglo-saxons : Doria Ragland, la mère de Meghan, dont elle est très proche et avec laquelle Harry s'entend à merveille, suit des cours de puériculture chez elle, à Los Angeles en Californie. Auprès de coachs spécialisés, l'Américaine de 62 ans, prof de yoga et ancienne travailleuse sociale dans le domaine de la santé mentale (ce qui lui fait un énorme point d'affinité avec Harry, William et Kate), apprend un certain nombre de bonnes pratiques, dont certaines cruciales, pour la garde d'enfants.

Granny en guise de nanny du baby ?

"Deux des enseignantes [de la Cradle Company de Pasadena], Brandi et Hannah, l'entraînent à domicile, à une heure et demie de là, pour éviter d'attirer l'attention", croit savoir l'édition dominicale du Daily Star, qui tient ce scoop qu'on accueillera toutefois avec prudence, le tabloïd n'étant pas un modèle de fiabilité. D'autant que son informateur semble en savoir beaucoup, peut-être même trop : "Meghan, poursuit-il, veut si possible éviter d'avoir à embaucher du personnel quand son premier enfant viendra au monde. L'idée que sa mère vienne s'installer avec eux et joue le rôle de la nourrice est la meilleure solution, dans cette optique. D'autant plus que c'est quelque chose que Doria a toujours voulu faire, de toute façon. Elle s'est déjà spécialisée dans le yoga prénatal. Elle a tout appris, de conseils en matière de lactation et d'allaitement aux soins de base pour bébé et aux gestes de premiers secours. L'enseignement inclut aussi l'entraînement pour l'endormissement, pour plus tard, le sevrage et l'accompagnement de la maman pour se remettre de l'accouchement."

Ces révélations surviennent alors que Doria Ragland, seule membre de la famille de Meghan Markle à avoir assisté à son mariage avec le prince Harry au mois de mai, serait en passe de quitter les Etats-Unis pour l'Angleterre afin d'être auprès de sa fille. Elle aurait d'ailleurs en ce sens démissionné en mai de son poste à la clinique Didi Hirsch Mental Health Services de Culver City. "Elle se prépare à déménager à Londres, je pense qu'elle partira dès que possible, je sais qu'elle avait hâte de vivre plus près de sa fille. Et puis elle est tombée amoureuse de l'Angleterre, elle m'a dit quand elle est revenue que c'est un pays où elle pense qu'elle pourrait vivre heureuse également", a confié à ce sujet un membre de son cercle d'amis.

En attendant, Doria, d'un grand soutien pour sa fille face aux frasques honteuses de son père Thomas Markle, se contenterait de visites dans le plus grand secret - elle aurait notamment passé du temps avec Harry et Meghan au mois de juillet, dans le cottage dont ils disposent à la campagne dans l'Oxfordshire, sur le domaine du Great Tew Estate.