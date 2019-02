Meghan Markle presque incognito : son escapade secrète à New York

L'épouse du prince Harry serait dans la Grosse Pomme depuis vendredi dernier, rapidement rejointe par sa meilleure amie et styliste Jessica Mulroney, qui a fait le voyage depuis Toronto. Ce lundi soir, la duchesse a été aperçue alors qu'elle rejoignait son véhicule, presque incognito avec sa casquette de tweed et son long manteau marine Victoria Beckham, ses cheveux masquant son visage. Selon le Harper's Bazaar américain, les deux amies se seraient offert une pause thé et macarons dans le salon Ladurée de SoHo samedi dernier. Ce mardi 19 février, plusieurs amis de Meghan Markle lui auraient organisé une baby shower réunissant quinze de ses proches.

Ce séjour aurait été organisé il y a plusieurs mois : "Ce voyage est une jolie occasion de retrouver ses amis et de passer du temps dans une ville qu'elle adore, a confié une source proche au média américain. Ce sera la dernière fois que beaucoup d'entre eux verront Meg avant la naissance du bébé, donc c'est agréable de partager ces précieux moments." Dès son retour à Londres, Meghan Markle reprendra rapidement un autre avion avec le prince Harry pour un nouveau voyage officiel de deux jours au Maroc du 23 au 25 février.