Meghan Markle : Quand le prince Harry la recadre sèchement devant Elizabeth II

Le prince Harry a été filmé en train de s'adresser à Meghan Markle, alors qu'elle se tenait à ses côtés et avec tout le reste de la famille royale britannique au balcon de Buckingham lors de l'événement Trooping the Colour, le samedi 8 juin 2019. Selon un homme interrogé par le DailyMail, dont le domaine d'expertise est de lire sur les lèvres, le duc de Sussex aurait sèchement recadré son épouse, alors qu'elle se retournait plusieurs fois vers lui pour engager la conversation, lors de la parade militaire.

Dans des vidéos publiées par le tabloïd britannique, on voit clairement Meghan Markle se retourner et son époux, stoïque, murmure quelque chose d'inaudible, le visage fermé. Jacqui Press, l'expert, estime ainsi que le prince Harry a dit : "Oui, c'est vrai", lorsqu'elle le regarde la première fois. Il ajoute ensuite : "Retourne-toi, regarde les gens", quand elle l'interpelle la seconde fois. Il recadre ainsi son épouse avec fermeté, alors qu'elle se trouve à quelques centimètres de la reine Elizabeth II et du prince Charles.

Un instant qui est censé s'être déroulé juste après que l'hymne national a été joué. Comme le veut la tradition, les membres de la famille royale se doivent de regarder la foule pendant que l'hymne retentit. Pour Trooping the Colour, qui marque l'anniversaire officiel de la reine Elizabeth II, la duchesse de Sussex se tenait devant son époux, mais sans Archie. Traditionnellement, les enfants royaux ne participent au défilé qu'à partir de l'âge d'un an. Cela explique pourquoi son cousin Louis était bien présent, tour à tour dans les bras de Kate Middleton et du prince William.