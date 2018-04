Meghan Markle : Repérée en mission secrète à Chicago, à un mois du mariage

La date ? Check. Le lieu ? Check. Les invitations ? Check. La robe ? Check (mais il ne faut pas le dire). Le gâteau ? Check. Le photographe ? Check. En révisant la liste des préparatifs pour leur mariage royal, le 19 mai 2018 à Windsor, le prince Harry et Meghan Markle doivent avoir la satisfaction de constater que tout semble prendre forme comme il faut... Oh wait !!! L'Américaine n'est toujours pas anglaise !

Alors qu'elle a été baptisée il y a quelques semaines, reçue dans l'Eglise anglicane même si elle n'en avait pas l'obligation pour épouser le petit-fils de la reine Elizabeth II, Meghan Markle doit par ailleurs mener à bien le processus de naturalisation qui fera d'elle, la native de Los Angeles, une citoyenne britannique. Et il semblerait qu'elle s'y soit précisément attelée cette semaine, à des milliers de kilomètres de Londres.

L'ex-star de la série Suits, pour les besoins de laquelle elle a vécu pendant sept ans à Toronto, a été repérée en fin de matinée jeudi 12 avril 2018 aux Etats-Unis, débarquant à l'aéroport international O'Hare à Chicago. Malgré ses efforts pour passer inaperçue, en total look black et casquette des White Sox vissée sur la tête en guise de camouflage (les Sox étant la franchise de baseball locale), son arrivée dans l'Illinois n'est pas restée secrète, le Chicago Tribune publiant même une photo. Les quatre agents de protection qui l'escortaient, mis à disposition par la police locale, n'aidaient pas vraiment à traverser les halls en catimini...

Enterrement de vie de jeune fille ? Pèlerinage sur le campus de son ancienne fac', Northwestern University, dont elle est sortie diplômée de théâtre et d'études internationales en 2003 ? Différentes hypothèses n'ont pas tardé à fleurir, mais celle qui s'avère la plus crédible est que Meghan Markle s'est rendue au VFS Global UK Visa Application Centre (VFS Global étant un organisme qui mène les démarches administratives pour 58 gouvernements dans 137 pays) dans le but d'obtenir son visa britannique. En 2017, Jason Knauf, attaché de presse du prince Harry, avait communiqué sur ce sujet en marge de l'officialisation de l'installation de Meghan Markle au palais de Kensington, dans le Nottingham Cottage dont le fils cadet du prince Charles dispose, dans le respect des règles d'immigration en vigueur : "Je peux également dire, avait précisé Knauf, qu'elle a l'intention de devenir une citoyenne du Royaume-Uni et qu'elle suivra tout ce processus, qui, comme certains d'entre vous le savent, peut prendre un certain nombre d'années. Elle conservera la nationalité américaine tout au long dudit processus."

Pourquoi Chicago plutôt que Los Angeles, où Meghan s'était déjà déplacée en début de mois pour passer Pâques avec sa mère Doria Ragland et où il y a un centre VFS Global du même genre ? Celui de Chicago offrirait des délais de traitement plus courts ainsi qu'un service particulièrement discret pour les VIP.

Selon un informateur du Chicago Tribune, Meghan Markle était censée reprendre l'avion ce dimanche soir (15 avril). Plus de trois jours pour une visite dans un centre qui s'occupe de tout, c'est un peu long, non ? Il doit bien y avoir autre chose...