Meghan Markle retrouve Harry, de justesse, au mariage de Pippa Middleton...

Sera là, sera pas là ? Samedi 20 mai, alors que Pippa Middleton se mariait avec faste, la presse anglaise était préoccupée par la présence ou pas de l'actrice américaine Meghan Markle, la compagne du prince Harry. Finalement, elle était bel et bien là...

D'abord annoncée comme participante de la cérémonie religieuse qui se tenait à l'église St Mark dans la petite ville d'Englefield, Meghan Markle n'y a finalement pas assisté puisque le prince Harry s'y est rendu seulement en compagnie de son frère le prince William. A l'issue de l'office, un vin d'honneur était donné non loin et, là encore, aucune trace de la jeune femme... Plus tard dans la journée, la réception de mariage, avec pas moins de 300 convives, se tenait à quelques kilomètres, précisément à Bucklebury, où la famille Middleton possède un vaste domaine de plusieurs millions d'euros. Mais, surprise, alors que les invités faisaient leur apparition au compte-gouttes, toujours aucun signe de Meghan.

Comme le rapporte le Mail Online, le prince Harry est lui-même retourné chercher sa chérie en voiture jusqu'à Londres, en fin d'après-midi ! La belle était arrivée dans la capitale, en provenance de Toronto, dès le mardi 16 mai, grâce à un congé exceptionnel accordé du 15 au 22 par la production de la série Suits dont elle est l'héroïne. Débarquée à l'aéroport international Heathrow, elle avait rallié directement le palais de Kensington, où le prince Harry occupe le Nottingham Cottage. Le couple est arrivé en tout début de soirée et a eu le temps d'assister à la démonstration du vol d'un avion militaire, le Supermarine Spitfire de la Boultbee Flight Academy, prêté gratuitement !

Thomas Montet