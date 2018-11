Meghan Markle : Révélations sur Melissa, la Française qui l'a brusquement lâchée

Il y a du remue-ménage à tous les étages, du côté du palais de Kensington – en particulier pour ce qui concerne le duc et la duchesse de Sussex ! Alors que le prince Harry et Meghan Markle se préparent à quitter Londres et le voisinage des Cambridge pour emménager à Windsor et y accueillir leur premier enfant dans le calme olympien de la campagne du Berkshire, de nouveaux détails ont émergé concernant une récente démission au sein de leur équipe.

Il y a peu, le chroniqueur britannique Richard Eden révélait le départ brutal d'une proche collaboratrice de Meghan Markle, une certaine Melissa dont les mérites ont même été loués par un porte-parole du palais, autorisé à réagir sur le sujet : "Melissa est une personne extrêmement talentueuse. Elle a joué un rôle central dans le succès du mariage royal et manquera à tout le monde au sein du personnel royal", notait cet intervenant.

Le timing de cette démission soudaine, "seulement six mois après que l'Américaine est entrée dans la famille royale de par son mariage", a fait l'effet d'une bombe et soulevé un certain nombre de questions. "Pourquoi vouloir quitter un emploi aussi prestigieux si tôt ?", résumait bien une source, alors que des rumeurs tenaces concernant le comportement d'un Harry irascible et d'une Meghan despotique avaient commencé à faire surface.

Meghan Markle plus haute en couleur que Robbie Williams ?!

Les nouvelles révélations du Daily Mail, qui sont cette fois l'oeuvre de Sebastian Shakespeare – un autre chroniqueur mondain émérite du quotidien –, ne vont sans doute pas les enrayer : les références de Melissa parlaient en effet pour elle, qui fut au service d'un certain... Robbie Williams ! Les amis du chanteur star n'ont d'ailleurs pas caché leur étonnement en apprenant que celle qui est désormais identifiée comme Melissa Touabti, une Française de 39 ans, a si rapidement quitté le service de la duchesse de Sussex. "Robbie Williams est un personnage haut en couleur, mais elle a travaillé plus longtemps pour lui que pour Meghan", remarque ainsi un proche de la popstar. Une observation qu'on peut penser lourde de sous-entendus...

L'arrivée de Melissa Touabti au palais avait-elle été facilitée par ses états de service chez Robbie Williams et sa femme Ayda Field ? Le couple vedette est lié d'amitié à la princesse Eugenie d'York et à son mari Jack Brooksbank depuis des années et une première rencontre, en 2011, par l'entremise de Sarah Ferguson, mère de la princesse. Leur fille de 6 ans, Theodora, étaient d'ailleurs l'une des porteuses de fleurs choisies par Eugenie et Jack lors de leur mariage le 12 octobre dernier. Un mariage au cours duquel la princesse d'York portait un diadème serti d'émeraudes sur lequel Meghan Markle avait vainement jeté son dévolu, se voyant à la place prêter par la reine Elizabeth II un diadème bandeau serti de diamants.