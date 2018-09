Meghan Markle révèle le secret bien caché de sa robe de mariée, très intime

Depuis les confidences détaillées de Clare Waight Keller, directrice artistique de Givenchy en charge de cette masterpiece, on pensait à peu près tout savoir sur la robe de mariée que Meghan Markle portait pour son mariage avec le prince Harry, le 19 mai 2018 à Windsor. Mais il restait au moins un détail qui n'avait pas été porté à la connaissance du public, un détail extrêmement romantique que la principale intéressée révèle dans un documentaire événement.

Dans Queen of the World, un documentaire en deux parties de 60 minutes proposé par la chaîne britannique ITV qui sera diffusé la semaine prochaine, c'est avant tout de la reine Elizabeth II et du Commonwealth qu'il est question. Réalisé par Oxford Films, qui y a consacré plus d'une année de travail, le document s'intéresse au rôle de la monarque sur la scène mondiale et tout particulièrement sur la manière dont elle transmet son savoir et passe le relais aux générations suivantes de la famille royale, qui perpétuent et affermissent les liens avec la communauté de nations qu'est le Commonwealth. Cette année, le prince Harry et la duchesse Meghan de Sussex ont d'ailleurs endossé la responsabilité d'être les ambassadeurs de la jeunesse du Commonwealth.

Le clin d'oeil secret de Meghan à son premier rendez-vous avec Harry

Dans cette optique, Queen of the World a recueilli les témoignages de l'entourage immédiat de la souveraine : son héritier le prince Charles bien sûr, mais aussi le prince William, le prince Harry et la duchesse Meghan ainsi que la princesse Anne et la comtesse Sophie de Wessex. Nouvelle icône du clan, Meghan semble d'ailleurs jouer un rôle particulier dans ce documentaire, ce qu'on peut déceler dès l'argumentaire de présentation rédigé par ITV : "Ce documentaire offrira une perspective unique sur les premières années de la reine en tant que chef du Commonwealth, à l'époque où Sa Majesté avait les symboles des huit pays du Commonwealth d'alors sur la robe de son couronnement. Nous verrons comment ce nombre est passé à 53, à l'heure où la duchesse de Sussex avait les fleurs du Commonwealth brodées sur le voile de son mariage en 2018."

Effectivement, le fameux voile, long de 5 mètres et large de 3, avait fait sensation, avec ses cinquante-cinq fleurs brodées - cinquante-trois emblématiques de chacun des pays du Commonwealth et deux chères au coeur de la mariée (la chimonanthe précoce et le pavot de Californie). Mais sa robe contenait un autre détail beaucoup plus intime - et imperceptible : Meghan avait demandé à ce qu'y soit intégré un morceau de la robe qu'elle portait lors de sa toute première rencontre avec le prince Harry, leur blind date en 2016 !

La chose la plus romantique

C'est ce qu'on découvre dans un court extrait de Queen of the World qui a été révélé en avant-première par People.com : "Quelque part là-dedans, il y a un morceau de tissu bleu cousu à l'intérieur - c'était mon "something blue" à moi ["quelque chose de bleu", en référence à un adage anglo-saxon sur le mariage, NDLR], explique-t-elle en inspectant le voile et la robe avec émotion, alors que l'ensemble, qu'elle revoit pour la première fois depuis les noces, est installé pour être exposé au public au palais de Buckingham. C'est du tissu de la robe que je portais à notre premier rendez-vous." "Oh, c'est sans doute la chose la plus romantique que j'aie jamais entendue", s'extasie une curatrice de l'exposition qui se trouve alors avec elle. Séquence émotion.

Outre cette "surprise fun" pour son mari Harry, qui n'était pas au courant, et la "poésie" des 53 fleurs brodées sur le voile en écho à la robe du couronnement d'Elizabeth II, Queen of the World dévoilera aussi quelques aspects insolites des coulisses de la vie de la famille royale. Comme la réaction amusante de la reine Elizabeth II lorsque le réalisateur lui demanda de ré-enregistrer tout son discours de Noël parce qu'un oiseau avait décidé de chanter en même temps en arrière-plan, ou lorsque le prince Harry a expliqué que tout le monde "panique" en tombant nez à nez avec la monarque dans les couloirs du palais.