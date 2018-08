Meghan Markle s'est secrètement rendue à Toronto pour voir sa meilleure amie

"Ils ont passé leurs journées à se donner des nouvelles, à cuisiner ensemble et bien sûr, à jouer avec les enfants de Jessica qui adorent leur 'tata Meghan'", a rapporté un certain Omid Scobie, journaliste spécialiste de la famille royale. Les deux amies se connaissent depuis longtemps : elles s'étaient rencontrées en 2011, lorsque Meghan Markle vivait à Toronto pour tourner la série Suits. "Il y a une soirée où Meghan et Jessica sont secrètement sorties en ville pour retrouver de vieilles et bonnes amies de Meghan."

Lors du mariage royal de mai dernier, la styliste figurait parmi les invités d'honneur, installée auprès de la famille royale. Ses jumeaux Brian et John (7 ans) se sont même retrouvés sous le feu des projecteurs en tenant la précieuse traîne de Meghan Markle lors de son arrivée à la chapelle Saint-George. Sa fille Ivy (4 ans) était quant à elle une demoiselle d'honneur au côté de la princesse Charlotte.