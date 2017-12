Meghan Markle : Sa belle incruste auprès d'Elizabeth II à Buckingham Palace

Certes, elle a un peu raté sa révérence, nerveuse et malhabile à la sortie de la messe de Noël malgré les encouragements et conseils de dernière minute de Kate, William et Harry, mais Meghan Markle n'en a pas moins réussi l'exploit d'entrer dans les faveurs de la reine Elizabeth II en un temps record. Au point même d'avoir sa place dans le saint des saints, le palais de Buckingham.

Non contente d'avoir fait une entorse à la tradition en la conviant, alors qu'elle n'est pas encore mariée à son petit-fils le prince Harry, aux célébrations rituelles de Noël qu'elle organise pour sa famille en son fief rural de Sandringham House, la monarque a réservé à l'Américaine une place de choix dans son palais londonien à l'occasion de ses voeux adressés le 25 décembre 2017 à ses compatriotes : installée dans le salon 1844 pour l'enregistrement de ce message vidéo événement, la souveraine de 91 ans avait notamment près d'elle une photo de Harry et Meghan réalisée le jour de l'annonce de leurs fiançailles, près d'un mois plus tôt. Un signe tangible de plus que l'ex-héroïne de la série Suits fait d'ores et déjà partie de la famille, un an et demi seulement après le début de son histoire d'amour avec le fils du prince de Galles. Cette "famille qu'elle n'a jamais eue", pour reprendre les mots de son fiancé.

Le choix des mots, le poids des photos

Certes, l'image n'était pas la plus évidente dans le décor choisi pour ce message à la fois solennel et chaleureux, où la reine Elizabeth II a choisi cette année d'insister sur l'importance de la famille et de la notion de foyer, après une année marquée notamment par l'attentat de Manchester et l'incendie de la tour Grenfell. Sur le bureau à côté duquel elle était assise figuraient ainsi, par ordre de proximité, un portrait officiel du 4e anniversaire du prince George de Cambridge, un portrait officiel du 2e anniversaire de la princesse Charlotte, un portrait de ses noces de platine avec le prince Philip et une photo du jour de leur mariage, en novembre 1947.

A l'écart, sur un meuble supportant une lampe qu'on pouvait observer en plan large au tout début de la prise de parole de la reine, deux autres photos encadrées : l'une figurant le prince Charles et la duchesse Camilla (il s'agit d'ailleurs d'un portrait officiel réalisé pour le 70e anniversaire de cette dernière), et, à côté, la fameuse photo du prince Harry et de Meghan Markle. A noter que le prince William et la duchesse de Cambridge ne sont donc pas représentés, sinon à travers leurs deux enfants.

Meghan Markle, qui a pu rencontrer la reine Elizabeth II à plusieurs reprises (notamment à Windsor, où sera célébré le 19 mai 2018 son mariage avec le prince Harry), a même eu droit à quelques mots bienveillants la concernant dans le discours de Noël de quelque 6 minutes de la monarque. Evoquant avec une émouvante tendresse son mari le duc d'Edimbourg, elle se disait certaine que "son soutien et son sens de l'humour sans pareil resteront tout aussi forts, à l'heure de profiter de passer du temps à Noël avec [leur] famille et de [se] préparer à y accueillir de nouveaux membres l'an prochain." Une allusion explicite à l'entrée dans le clan de Meghan Markle et à l'arrivée prochaine, en avril 2018, de William et Kate.