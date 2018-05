Meghan Markle : Sa nouvelle BFF Amal Clooney, son pilier à Londres

Le 19 mai dernier à Windsor, une jolie brune très bien connue du grand public est arrivée au bras de son mari tout aussi célèbre pour assister au mariage de Meghan Markle et du prince Harry : Amal Clooney. Ravissante dans une robe jaune signée Stella McCartney, l'épouse de George n'a pas manqué de faire sensation lors de son entrée dans la chapelle St. George, très à l'aise en saluant les autres convives triés sur le volet.

La présence des Clooney en a surpris certains, et on apprend aujourd'hui qu'ils ont très probablement été invités à l'initiative de la mariée. Même si l'acteur hollywoodien de 57 ans entretient une relation professionnelle étroite avec un futur membre de la famille royale. Selon les informations rapportées le 30 mai 2018 par le magazine People, Meghan Markle (36 ans) et Amal Clooney (40 ans) sont effectivement des amies très proches. "Elles se connaissent depuis un moment et partagent les mêmes centres d'intérêts", glisse un proche.

Une amitié "naturelle"

Si la date de leur rencontre n'a pas été précisée, on sait que les deux brunes ont été présentées l'une à l'autre par un "ami commun" et qu'elles se sont "rapprochées" lorsque l'ex-actrice de la série Suits a quitté le Canada et les États-Unis pour déménager au Royaume-Uni fin 2017. Ainsi, l'avocate spécialisée dans les droits de l'homme (qui partage son temps entre New York, Londres et Côme avec George Clooney) a été d'un grand soutien pour la nouvelle duchesse de Sussex lorsqu'elle s'est installée de l'autre côté de la Manche. "Amal a aidé Meghan à s'adapter à la vie londonienne. Cela a vraiment été une amitié naturelle dès le premier jour", a-t-on ajouté.

Deux semaines après le mariage royal de l'année, Amal Clooney profite aujourd'hui de son temps libre pour se ressourcer en famille, bien décidée à profiter de son été en Italie, comme chaque année. Le 20 mai dernier, elle s'est donc envolée pour la Sardaigne avec son époux et leurs adorables enfants, Ella et Alexander. Les jumeaux fêteront leurs 1 an le 6 juin.