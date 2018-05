Meghan Markle : Sa robe de mariée critiquée, une styliste en pleine tourmente

Alors que le prince Harry et la duchesse Meghan de Sussex, désormais mari et femme, se préparent à délaisser un temps l'espace public et à profiter de leur lune de miel dans les Montagnes rocheuses au Canada, les effets de leurs noces se font encore un peu sentir. En particulier pour une certaine figure de la mode qui a eu le tort de livrer le fond de sa pensée sur la robe de la mariée lors du jour J...

Créatrice adoubée par la duchesse Catherine de Cambridge, qui porte régulièrement ses pièces lors d'engagements officiels et tout spécialement lors de missions diplomatiques (Inde, Luxembourg, Allemagne...), Emilia Wickstead était, samedi 19 mai 2018, dans le camp de ceux qui n'ont pas été totalement subjugués par la robe blanche que Clare Waight Keller, directrice artistique de la maison française Givenchy, a créée en étroite collaboration avec Meghan Markle.

Le Daily Mail a rapporté des propos que la jeune (34 ans) couturière néo-zélandaise installée à Londres aurait tenus auprès d'un journaliste : "Sa robe est identique à l'une de nos robes - apparemment, beaucoup d'observateurs ont dit : "C'est une robe Emilia Wickstead." Si vous choisissez un design simple, il faut que la coupe soit parfaite. Sa robe de mariée était mal ajustée." Elle n'a par ailleurs guère été plus impressionnée par le travail de Serge Normant sur la chevelure de Meghan : "J'étais là à me dire : "Mais attachez les mèches derrière, c'est un mariage royal, bon sang"", aurait-elle pesté. Le coiffeur de stars telles que Julia Roberts et Sarah Jessica Parker aura apprécié.

S'il y a bien d'autres observateurs que la robe de mariée de Meghan a laissés sur leur faim, peu séduits par sa grande sobriété, les remarques d'Emilia Wickstead sur un hypothétique plagiat lui ont valu un tollé public, à tel point que l'intéressée s'est fendue d'un communiqué pour tenter de rectifier le tir : "Je suis extrêmement attristée par le commentaire qui est apparu dans la presse et sur Internet ces derniers jours, a-t-elle réagi sur Instagram. Son Altesse Royale la duchesse de Sussex était absolument magnifique lors de son mariage et j'ai la dernière admiration et le dernier respect pour elle. Je ne pense pas du tout que sa robe de mariée soit une copie de l'un de nos modèles. J'ai le plus grand respect pour Clare Waight Keller et la maison Givenchy - une immense source d'inspiration pour moi. Je souhaite à Leurs Altesses Royales le duc et la duchesse de Sussex une vie à deux merveilleuse, heureuse et remplie d'amour. Emilia." La créatrice n'est malgré tout pas parvenue à éteindre complètement l'incendie, d'aucuns jugeant son rétropédalage un peu léger.

La duchesse Meghan de Sussex, qui avait porté au mois d'avril un ensemble Emilia Wickstead lors d'une journée très importante, pour les célébrations de l'Anzac Day, aura-t-elle encore envie de choisir une tenue dans ses collections à l'avenir ?