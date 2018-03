Meghan Markle : Sa robe de mariée enfin choisie, le prix sera énorme !

Le 19 mai prochain, le prince Harry épouse l'actrice américaine Meghan Markle. Alors que les préparatifs vont bon train, la demoiselle s'étant même récemment fait baptiser selon le rite de l'église anglicane (la reine Elizabeth II étant la gouverneur suprême de l'Église d'Angleterre), on en sait un peu plus sur la robe qu'elle portera le grand jour...

C'est une marque anglaise qui a bien évidemment été choisie, comme ce fut le cas pour la duchesse de Cambridge Kate Middleton (vêtue en Alexander McQueen), lors de son mariage avec le prince Harry. En mai, la jolie Meghan Markle portera donc une robe de chez Ralph & Russo, assure une source citée par le Mail Online. Ce n'est pas la première fois que l'ex-actrice de 36 ans utilise les services de cette maison, qui possède notamment une boutique dans le très chic quartier de Mayfair à Londres. Pour ses photos de fiançailles, elle portait déjà une robe de cette marque.

La future mariée avec fait des essayages en janvier dernier mais sans révélé son choix définitif.

Ralph & Russo est spécialiste des robes de haute-couture à plumes, cristaux scintillants et traînes longues. De quoi promettre du glamour lors du mariage ! Les robes de mariage en satin et dentelle, démarre aux alentours de 33 000 euros. Nul doute que la facture sera beaucoup plus salée et que sa robe vaudra plus cher que celle qu'elle portait pour son premier mariage en 2001, avec Trevor Engelson.

Thomas Montet