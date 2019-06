Meghan Markle, séductrice ? Une star de la chanson dément toute romance

Il y a quelques temps, The Sun avait assuré que Meghan Markle, "prête à tout pour avoir un petit-ami britannique", avait dragué un bon paquet de célébrités anglaises sur les réseaux sociaux avant de rencontrer le prince Harry, en 2015. Parmi les supposées cibles de la duchesse : un certain Max George, le chanteur du boys band The Wanted. Le bel homme de 30 ans a vite démenti cette rumeur, le 4 juin 2019, alors qu'il était convié sur le plateau de l'émission anglaise This Morning.

Questionné sur ces supposés échanges de messages avec Meghan Markle, Max George a fait une mise au point : "Je ne sais pas d'où ça vient. J'ai lu quelque chose à ce sujet ce week-end mais j'ai aussi lu qu'elle cherchait un homme anglais. Je ne sais pas pourquoi ils leur font ça maintenant. Il n'y a jamais rien eu de mon côté", a-t-il assuré. "Et de son côté ?", relance l'animateur. "Il n'y a rien eu", martèle l'ex de Lindsay Lohan.

Aujourd'hui, nous savons tous que Meghan Markle s'épanouit pleinement dans les bras du prince Harry, avec qui elle a eu l'adorable Archie. Le royal baby est né le 6 mai 2019, et Meghan et Harry vivent un quotidien de jeunes parents au sein du Frogmore Cottage. Récemment, ils ont d'ailleurs prévu de faire refaire leur jardin pour la sécurité de leur fils.

Du côté de Max George, le chanteur a trouvé le bonheur avec la jolie Stacey Giggs, de 10 ans son aînée. "Elle est géniale", a assuré le chanteur lors de son interview à This Morning. L'ancienne épouse du footballeur Ryan Giggs a déjà deux enfants, Liberty (16 ans) et Zach (12 ans).