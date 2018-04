Meghan Markle : Son frère privé de mariage l'accuse d'avoir "déchiré sa famille"

Alors que Meghan Markle effectuait mercredi son premier engagement officiel pour le compte de la famille royale, son demi-frère, Thomas Markle ne mâchait pas ses mots dans un long entretien publié ce jeudi 18 avril 2018 par le tabloïd The Mirror. Affirmant que la famille Markle n'a pas reçu d'invitation pour ses noces du 19 mai prochain avec le prince Harry, ce vitrier de 51 ans, originaire de l'Oregon, avance que sa demi-soeur pourrait "être embarrassée par sa famille américaine ordinaire".

Tout aurait commencé avec les attaques de sa demi-soeur Samantha Grant à l'automne 2016, lorsqu'elle présentait l'ex-actrice de la série Suits comme étant une "arriviste superficielle, narcissique et égoïste". Thomas Markle s'était alors interposé en prenant la défense de l'actrice. "Personne n'a eu de nouvelles de Meg et avec tout ce qui a été dit, mes deux fils et moi ne parlons plus à Samantha. J'espérais que Meg apprécierait mon soutien mais il semble que ça ne lui ait rien fait", confie t-il. Je ne suis pas amer, juste déconcerté. C'est blessant étant donné qu'on a été proches. Ça a déchiré toute ma famille." Concédant "qu'aucune famille n'est parfaite", il va jusqu'à comparer ces tensions à celles qu'a pu connaître la famille Middleton en octobre dernier, suite à l'arrestation de Gary Goldsmith, l'oncle de Kate Middleton, ou même lorsque des photos d'Harry habillé d'un uniforme nazi ont été publiées en 2005 : "Toute famille a ses disputes et problèmes (...). Harry n'a pas non plus été parfait par le passé."

Thomas Markle espère malgré tout voir leur père, Thomas Markle senior, 73 ans, la conduire devant l'autel de la chapelle Saint-George: "Il l'a fait pour son premier mariage en Jamaïque [en 2011, la comédienne a épousé le producteur californien Trevor Engelson avant de divorcer deux ans plus tard, NDLR]. Meg devrait l'appeler et dire : 'Papa, je te veux à mes côtés. Ce n'est pas négociable.' Ça devrait venir d'elle."

Meg n'est pas aussi authentique que Diana

Dans la lignée de ce qu'à pu avancer Samantha Grant, son demi-frère dénonce à son tour l'hypocrisie dont ferait preuve la comédienne de 36 ans : "Elle réalise la plus belle performance de sa vie (...). Elle a clairement oublié d'où elle vient. Meg aime se présenter comme une humanitaire, une personne proche des gens et charitable, mais elle n'est rien de tout ça pour sa famille", affirme t-il alors, avant de rejeter toute comparaison éventuelle avec la princesse Diana. "C'est ce que souhaite Meg, mais je ne pense pas que ça puisse arriver. Elle n'est pas authentique comme Diana. Elle était aimée pour les bonnes raisons."