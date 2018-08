Meghan Markle : Son mari de télévision bientôt papa pour la première fois

Les félicitations sont de rigueur pour Patrick J. Adams et Troian Bellisario. Selon les informations rapportées le 6 août 2018 par le site E! News, celui qui interprétait le mari du personnage de Meghan Markle dans la série Suits (show qu'ils ont quitté en même temps cette année après sept saisons) et la star de Pretty Little Liars accueilleront prochainement leur premier enfant. L'actrice de 32 ans est effectivement enceinte.

Les premières rumeurs de grossesse avaient commencé à prendre de l'ampleur à la fin du mois de mai, lorsque le couple avait été aperçu en vacances à la plage à Mykonos, en Grèce. Quelques jours auparavant, le 19 mai, Patrick J. Adams et Troian Bellisario avaient assisté au mariage de Meghan Markle et du prince Harry au château de Windsor.

La grossesse de Troian Bellisario survient deux ans et demi après son mariage avec le Canadien de 36 ans. Le couple s'était fiancé en 2014 après cinq ans de relation et s'était dit "oui" lors d'une cérémonie intime organisée en Californie en décembre 2016.