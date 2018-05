Meghan Markle : Son neveu arrive avec un couteau dans un club de Londres

C'est au tour de l'un des neveux de Meghan Markle de faire parler de lui pour de mauvaises raisons. Selon le tabloïd britannique The Sun, Tyler Dooley (25 ans, fils cadet du demi-frère de l'ex-actrice, Thomas, et de son ex-femme Tracy Dooley) a été surpris avec un couteau à l'entrée d'une boîte anglaise dans la nuit du samedi 19 au dimanche 20 mai 2018.

Arrivé au club Bacchus situé à Kingston, dans le sud-ouest de Londres, Tyler était accompagné de sa petite amie, de son frère Thomas (26 ans) et de sa mère Tracy lorsqu'il a été accueilli par un vigile qui se chargeait de la sécurité. C'est alors que le jeune homme a rapidement admis qu'il portait sur lui un couteau de dix centimètres. "Je l'ai amené parce que Donald Trump a dit que Londres était une zone de guerre. Je l'ai pour me protéger", a-t-il supposément déclaré selon des témoins. Quelques instants plus tard, en apprenant que l'équipe de sécurité du club avait appelé la police, Tyler a fui la scène. Un porte-parole du Metropolitan Police Service (Met) a confirmé l'histoire, apportant néanmoins une autre version. "Le suspect a quitté la scène avant que la police n'ait été appelée. Des officiers sont arrivés aux alentours de 1h55 afin de récupérer le couteau. Il n'y a pas eu d'arrestation", a-t-on précisé. Selon les chiffres, 44 personnes ont été tuées à l'arme blanche à Londres depuis le début de l'année.

Inutile de préciser que Tyler Dooley, qui possède anecdotiquement sa propre ferme de cannabis aux Etats-Unis, n'a pas été invité au mariage de sa tante, même s'il a tout de même pris la liberté de se déplacer à Londres pour le grand jour. Meghan Markle a épousé le prince Harry samedi 19 mai à Windsor lors d'une sublime cérémonie qui a été observée par des millions de spectateurs à travers le monde. Devenus duchesse et duc de Sussex, les jeunes mariés ont ensuite poursuivi les festivités à Frogmore House.